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Визажист из Гродно Дарья Иодель стала чемпионкой мира в номинации «Креативный макияж» на «World Bodypainting Festival»

22 июля 2016 08:11
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Какие особенности тренда этого сезона?

Дарья Иодель, директор школы макияжа:
Прежде всего хотелось бы сказать и пожелать милым дамам, чтобы они не просто следовали слепо моде, а учитывали также и то, что как в одежде, так и в макияже, нужно ориентироваться, прежде всего, на то, где вы работаете и насколько экстравагантной вы можете позволить себе придти на работу. К примеру, я визажист и мои рамки в плане повседневного макияжа более широки, ежели у обычного человека.  Если же вы работаете в офисе, здесь более уместна сдержанность.

Есть понятия «утренний», «дневной», «вечерний» макияж. В чём особенности?

Дарья Иодель, директор школы макияжа:
В последнее время грани «дневной» и «вечерний»  макияж несколько размылись. Поскольку если ещё пару лет назад нанести какую-то яркую помаду в дневное время – это было признаком дурного тона, то теперь мы смело видим девушек-модниц, причем не только в Беларуси, но и по всему миру, которые днём могут позволить себе яркую помаду и чувствовать себя абсолютно комфортно и модно.

Безусловно, есть два направления: первое диктует нежность, романтизм. Это никогда не выйдет из моды. И второе – наоборот, диктует нам агрессивность. 

# общество # Фотофакт # Стилист # Дарья Иодель

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