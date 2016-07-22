Прямой эфир

Вступительная кампания – 2016: определены сроки проведения дополнительного набора в белорусские вузы

22 июля 2016 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стать студентом – 2016! Сегодня, 22 июля, завершается зачисление на бюджет в силовые вузы. Результаты поступления на бесплатное отделение в остальные высшие учебные заведения будут известны через два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последними итоги приемной компании узнают абитуриенты, выбравшие творческие специальности. Зачисление в эти учебные заведения завершится 28 июля.

Установлены и сроки проведения дополнительного набора на бюджетные места в дневной и заочной форме обучения, оставшиеся незаполненными после основного набора. Прием документов на вакантные бесплатные места в большинстве вузов пройдет с 26 по 28 июля.

Информация о наборе будет размещена на сайтах учебных заведений заранее.

# общество # Высшее образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новый дом для аистенка: под Минском приютили птенца
21 июля 2016 20:41

Новый дом для аистенка: под Минском приютили птенца

Платить за «коммуналку» меньше: куда и с какими документами обращаться за перерасчетом, если квартира пустовала больше 10 дней подряд?
21 июля 2016 18:47

Платить за «коммуналку» меньше: куда и с какими документами обращаться за перерасчетом, если квартира пустовала больше 10 дней подряд?

В Минске прошли учения спасателей-альпинистов
21 июля 2016 18:46

В Минске прошли учения спасателей-альпинистов