Вступительная кампания – 2016: определены сроки проведения дополнительного набора в белорусские вузы

Новости Беларуси. Стать студентом – 2016! Сегодня, 22 июля, завершается зачисление на бюджет в силовые вузы. Результаты поступления на бесплатное отделение в остальные высшие учебные заведения будут известны через два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последними итоги приемной компании узнают абитуриенты, выбравшие творческие специальности. Зачисление в эти учебные заведения завершится 28 июля.

Установлены и сроки проведения дополнительного набора на бюджетные места в дневной и заочной форме обучения, оставшиеся незаполненными после основного набора. Прием документов на вакантные бесплатные места в большинстве вузов пройдет с 26 по 28 июля.

Информация о наборе будет размещена на сайтах учебных заведений заранее.