Платить за «коммуналку» меньше: куда и с какими документами обращаться за перерасчетом, если квартира пустовала больше 10 дней подряд?

Новости Беларуси. Экономия в отпуске. Минчанам предлагают поставить на паузу начисления за коммунальные услуги в период их отсутствия дома. Ведь когда квартиры пустуют, услуги ЖКХ оказываются в прежнем объеме.

Как не платить за то, чем не пользовался, узнавала корреспондент программы «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Копейка рубль бережет! Во время отпуска каждый из нас может платить меньше за свет, газ и воду. Так, экономя на «коммуналке», возможно накопить на приличный отдых.

Если вы собираетесь уезжать из дому больше чем на десять дней подряд, нужно за день до отъезда написать заявление в расчетно-справочном центре. А по возвращении в течение недели подать для перерасчета коммунальных услуг со всеми подтверждающими оригиналами документов и паспортом. Факт отсутствия могут подтвердить справки из санаториев, железнодорожные билеты, командировочные удостоверения. Получается, своеобразная услуга за услугу.

Дачники могут взять справку у председателя садового товарищества. А вот путешественникам придется предъявить именные проездные билеты на русском или белорусском языке. Надписи с международных рейсов на латинице не принимаются. Внимание! В таком случае владельцу нужно взять справку о дате убытия и прибытия в Госпогранкомитете.

Перерасчет производят по стандартным жилищно-коммунальным услугам. Однако если в доме нет лифта, вместо газового оборудования – электроплиты, а на воду и газ установлены счетчики, то перерасчет не представляется возможным. Кроме таких услуг, как обращение с твердыми бытовыми отходами и лифт.

Для жителей мегаполиса важно экономить и деньги, и время. Так, коммуналку на паузу ставят уже до 70 клиентов в месяц. По прогнозам, в сентябре этот показатель увеличится в 2-3 раза.

И вообще, специалисты рекомендуют обзавестись полезными привычками: кипятить чайник на газовой плите, выключать воду во время чистки зубов – экономия – 900 литров, ставить кастрюли на соответствующие конфорки – экономия 50-ти процентов электроэнергии для электроплит и 30-ти процентов газа – для газовых. Копейка рубль бережет, а экономия воды помогает устранить утечку финансов!