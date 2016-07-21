Новый дом для аистенка: под Минском приютили птенца

Новости Беларуси. Семья из-под Минска приютила пострадавшего на пожаре птенца. В гнездо аистов попала молния. Жилище птиц сгорело, но один из малышей выжил. Его-то и взяли под опеку. Сегодня пернатый домочадец уже заметно окреп и даже пытается встать на крыло. Все подробности сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Захарьянц:

Не бойся, не бойся. Хороший. Вот это – его излюбленная позиция «я умер». Она значит, что он боится и притворяется мёртвым. Защитная реакция.

Чуть вдали от двора виднеется фонарный столб. Именно на нем еще недавно было гнездо аистов. В начале июля в него ударила молния. Один из птенцов погиб, второй, видимо, родился в рубашке. Аистенок выпал, приземлившись прямо на куст малины. Там его и подобрала Евгения.

Евгения Захарьянц:

Мама сидела до последнего в гнезде, очень переживала. Когда уже полностью гнездо разрушилось, она улетела. Мама иногда прилетает, садится на самый край крыши. Сидит, наблюдает за ним. Но к нему не подходит.

Первые дни пернатый малыш не мог придти в себя. Испуг, обожженные крылья и полное отсутствие аппетита. Лед тронулся лишь на третьи сутки. Птенец начал кушать и потихоньку набираться сил.

Евгения Захарьянц:

Зовут его Робик, в честь моего соседа, который был очень на него похож. К нему и полетит, кстати, потому что Робик живёт в Израиле.

В новой семье Робик живет почти три недели. За это время аистенок заметно вымахал. Конечно, летать пока еще рано, но никто не мешает упражняться.

Евгения Захарьянц:

Вот, для него мы соорудили такую лётную площадку. Поэтому он целый день ходит здесь, потом ему надоедает это гнездо, он спрыгивает и ходит по учатку. Причём можно просто открыть дверь, и на тебя будет смотреть аист. Мол, кофе есть?

На летной площадке и обеденный стол. Кстати, о нем. Робику нужно расти, а для этого в меню – исключительно полезные блюда.

Евгения Захарьянц:

Мама ему приносит воду в клюве. У меня, к сожалению, клюва нету, поэтому мы мочим еду в воде. Сейчас он ест у меня рыбу. Сегодня – потому что четверг, рыбный день. Вчера ел куриные потрошка. В день он съедает от 600 до 700 грамм еды.

Во дворе Робик проводит весь день, на ночь Евгения прячет питомца в гараж. Это, во-первых, для безопасности. Впрочем, птица уже может дать отпор.

Евгения Захарьянц:

Сначала собаки его гоняли. Теперь он гоняет собак.

Улететь в теплые края Робик должен осенью, как и другие птицы. В том, что у приемыша все сложится, девушка уверена. Ведь он – настоящий боец.

Евгения Захарьянц:

Он улетит в Израиль, будет есть хумус. И мечтать, что он вернётся обратно, ко мне. А я буду его ждать.