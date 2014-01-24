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Чествование лучших волонтеров прошло 24 января в БРСМ

24 января 2014 14:08
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Новости Беларуси. Не остаться равнодушным. 24 января в БРСМ чествовали лучших волонтеров. Тех, кто каждый день дарит радость и надежду нуждающимся. Детские дома, социальные приюты, медицинские центры. Дети-инвалиды, многодетные семьи и ветераны – десятки акций по всей стране  и сотни согретых сердец. Награды в пяти номинациях получили самые преданные волонтерскому делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Мария Воинова, победитель в номинации «Лучший волонтер»:
Это неоценимо, когда дети к тебе бегут, улыбаются, радуются, спрашивают, когда ты снова к ним приедешь, говорят, что любят тебя. Всегда для детей большая радость, когда приезжают актеры, все загримированные, в костюмах. Им просто интересно даже потрогать, пофотографироваться. Был персонаж Карабас Барабас с длинной бородой. Не было, наверное, ни одного ребенка, который бы эту бороду не погладил.

Лариса Кузикова, психолог РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Ребята из волонтерского отряда помогают детям почувствовать свою социальную вовлеченность, значимость.

Движению «Доброе сердце» уже  пять лет. За это время число волонтеров достигло 24 тысяч. Проект стал настолько масштабным, что организаторы задумались о его нормативной и правовой составляющей.

# общество # Волонтеры в Минске # Игорь Бузовский # Фотофакт # ОО «БРСМ» # гематологии и иммунологии # Лариса Кузикова # РНПЦ детской онкологии

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