Дары волхвов доставили в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах

Новости Беларуси. С надеждой на спасенье. Прямиком из Дома милосердия Дары волхвов были доставлены в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Сюда пришли десятки человек.

Реликвию времен земной жизни Иисуса Христа на время разместили в часовне при больнице. Прикоснуться к святыне прихожане смогли после благодарственной молитвы.

В Минске Дары волхвов находились всю эту неделю. 24 января они покинут нашу страну и реликвию доставят в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты и посетители РНПЦ:

Я очень рада, что эти Дары приехали сюда, потому что я очень хочу выздороветь. Впечатление очень большое было.

Волнительно было, мы переживали. Очень рады, что их привезли в такой Центр, где такие тяжелые дети.

Это очень надо детям, оно им внушает веру. Это для некоторых людей последняя надежда на обретение себя.

По-моему, самое главное, когда исцеляется душа и будет здоровое тело. Дай Бог, конечно, чтобы все люди поняли это, что все-таки без Бога, как говорят, не до порога, а с Богом – хоть за моря.