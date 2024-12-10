Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН проводит бесплатные экскурсии

В лабораториях специалисты определяют характеристики новых сортов картофеля и уже составляют карты посева на 2025 год. Пчеловодство – новое направление. Ученые изучают насекомых разных пород, чтобы решить, кто лучше приспособлен для обитания на севере страны. Разрабатывают здесь и техническое оснащение для АПК.

Сергей Колотков, директор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

В Витебском зональном институте в этом году было дополнительно закуплено оборудование на трактор, что позволяет механизатору облегчить работу, то есть доводчик на руль будет вести строго по курсу технику. И уже не будет перекрытия при посеве, при внесении удобрений или же при опрыскивании посевов, работа будет проходить в один след. Соответственно, сокращается время на выполнение технологических операций, сокращается расход материалов: вода, топливо, семена, средства защиты растений.

Институт известен далеко за пределами Беларуси тем, что здесь уже около пяти лет занимаются точным земледелием, в том числе оцифровкой и мониторингом полей. Укрепляется и международное сотрудничество. Так, с российскими коллегами подписаны соглашения о совместной селекционной работе.