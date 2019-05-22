«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени

Новости Беларуси. Когда нет другого шанса выжить. Белорусские медики провели ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что пересаженный зарубежными коллегами орган не прижился. Нашим врачам пришлось удалить печень и повторно провести операцию. Но уже при гораздо более серьезных обстоятельствах. Вообще, как рассказали 22 мая врачи, число трансплантаций в Беларуси за последние годы увеличилось в 63 раза. И все чаще за помощью к белорусским медикам обращаются иностранные пациенты. Корреспондент Кристина Федорович выясняла подробности.

Сецуки теперь уже с улыбкой делится планами на будущее. Совсем недавно об этом можно было только мечтать. 53-летней жительнице Японии 13 лет назад поставили страшный диагноз. Выход один – трансплантация печени. Для операции женщина выбрала одну из клиник Китая. Только вот после пересадки состояние не улучшилось, скорее, наоборот, появилась масса осложнений. На грани жизни и смерти Сецуки три месяца назад поступила в наш центр. 8 тысяч километров ради надежды на выздоровление. И всё не зря. Белорусские медики совершили чудо. В середине апреля провели операцию по ретрансплантации печени. Восемь часов они боролись за ее жизнь. Сегодня женщина читает книгу и готовится к переводу из реанимации в обычную палату.

Максим Катин, заведующий отделением реанимации для хирургических пациентов:

Это не первый наш японский пациент. Думаю, добрая слава о нашей стране и нашем центре достигла Японии. Все пациенты, которые к нам приезжали из Японии, находились в крайне тяжелом состоянии. Все они выписывались здоровыми, поэтому она нашла в себе силы, желание и возможность оперироваться у нас. Израиль, Украина, Китай – география пациентов широка. Желающих приехать на пересадку больше, чем готовы принять. Добро на трансплантацию – а значит, шанс на жизнь – получает лишь каждый третий иностранец.

Сегодня применяется и другая практика. Наши врачи охотно делятся накопленным опытом с коллегами из других стран. Так, только в 2019 году хирурги РНПЦ провели шесть операций по пересадке органов в Грузии и Казахстане. Теперь в списке желающих перенять опыт наших врачей и Армения.

Кристина Федорович, СТВ:

Только за начало 2019 года белорусские медики провели более 200 трансплантаций. Для наших врачей нет ничего не возможного. И об этом прекрасно знают за рубежом. Заявки поступают со всего мира – минимум полтысячи в год. Но, конечно, в приоритете всегда граждане нашей страны. В Беларуси пересаживают практически все жизненно важные органы (сердце, легкие, почки) и даже проводят комплексные операции по трансплантации сердца и легкого одновременно. Одним словом, делают то, за что в других странах попросту не берутся.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Для нас каждый пациент важен, для нас нет разницы. Нам важно спасти и вот эту пациентку, и того маленького ребеночка, и того человека, который живет, но у него нет нормального качества жизни. Еще до проведения операции можно исключить осложнения. Разработка белорусского центра – машина перфузии. Это возможность сохранить орган на 12 часов, да еще улучшить его качества и свойства.

Дмитрий Федорук, врач-хирург:

Данное устройство может сохранять орган как в холоде, так и в условиях нормотермии, то есть при 37 градусах. На данный момент это единственный аппарат, это второй прототип, который разрабатывает наш центр.

Последнее десятилетие в белорусской трансплантологии можно назвать по-настоящему прорывным. Первая пересадка сердца прошла в 2009-м, и за такие рекордные сроки мы практически с нуля отстроили целую систему. За 11 лет экспорт медуслуг вырос в 42 раза. На недавней встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко не без гордости назвал трансплантологию «сферой покруче, чем IT». А на ежегодном Послании глава государства вновь отметил наших высококвалифицированных специалистов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции, в том числе и те, которые являются вершиной в хирургии, – трансплантацию органов. У трехсот человек бьется новое сердце. Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки печени. Операция по пересадке почки – у нас это вообще рядовая операция. В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам. Наши хирурги, можно сказать, совершили чудо: прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес – чуть больше килограмма. Чтобы спасенных было еще больше, строят новый корпус центра трансплантации органов и тканей. Работы планируют завершить уже к 2021 году. Это позволит увеличить количество операций, а значит, дать шанс на полноценную жизнь тем, кто в этом нуждается.