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«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени

22 мая 2019 19:16
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Новости Беларуси. Когда нет другого шанса выжить. Белорусские медики провели ретрансплантацию печени жительнице Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что пересаженный зарубежными коллегами орган не прижился.

Нашим врачам пришлось удалить печень и повторно провести операцию. Но уже при гораздо более серьезных обстоятельствах. Вообще, как рассказали 22 мая врачи, число трансплантаций в Беларуси за последние годы увеличилось в 63 раза. И все чаще за помощью к белорусским медикам обращаются иностранные пациенты.

Корреспондент Кристина Федорович выясняла подробности.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-1

Сецуки теперь уже с улыбкой делится планами на будущее. Совсем недавно об этом можно было только мечтать. 53-летней жительнице Японии 13 лет назад поставили страшный диагноз. Выход один – трансплантация печени. Для операции женщина выбрала одну из клиник Китая. Только вот после пересадки состояние не улучшилось, скорее, наоборот, появилась масса осложнений.

На грани жизни и смерти Сецуки три месяца назад поступила в наш центр. 8 тысяч километров ради надежды на выздоровление. И всё не зря. Белорусские медики совершили чудо. В середине апреля провели операцию по ретрансплантации печени. Восемь часов они боролись за ее жизнь. Сегодня женщина читает книгу и готовится к переводу из реанимации в обычную палату.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-4

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-6

Максим Катин, заведующий отделением реанимации для хирургических пациентов:
Это не первый наш японский пациент. Думаю, добрая слава о нашей стране и нашем центре достигла Японии. Все пациенты, которые к нам приезжали из Японии, находились в крайне тяжелом состоянии. Все они выписывались здоровыми, поэтому она нашла в себе силы, желание и возможность оперироваться у нас.

Израиль, Украина, Китай – география пациентов широка. Желающих приехать на пересадку больше, чем готовы принять. Добро на трансплантацию – а значит, шанс на жизнь – получает лишь каждый третий иностранец.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-9

Сегодня применяется и другая практика. Наши врачи охотно делятся накопленным опытом с коллегами из других стран. Так, только в 2019 году хирурги РНПЦ провели шесть операций по пересадке органов в Грузии и Казахстане. Теперь в списке желающих перенять опыт наших врачей и Армения.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-12

Кристина Федорович, СТВ:
Только за начало 2019 года белорусские медики провели более 200 трансплантаций. Для наших врачей нет ничего не возможного. И об этом прекрасно знают за рубежом. Заявки поступают со всего мира – минимум полтысячи в год. Но, конечно, в приоритете всегда граждане нашей страны.

В Беларуси пересаживают практически все жизненно важные органы (сердце, легкие, почки) и даже проводят комплексные операции по трансплантации сердца и легкого одновременно. Одним словом, делают то, за что в других странах попросту не берутся.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-15

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-17

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:
Для нас каждый пациент важен, для нас нет разницы. Нам важно спасти и вот эту пациентку, и того маленького ребеночка, и того человека, который живет, но у него нет нормального качества жизни.

Еще до проведения операции можно исключить осложнения. Разработка белорусского центра – машина перфузии. Это возможность сохранить орган на 12 часов, да еще улучшить его качества и свойства.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-20

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-22

Дмитрий Федорук, врач-хирург:
Данное устройство может сохранять орган как в холоде, так и в условиях нормотермии, то есть при 37 градусах. На данный момент это единственный аппарат, это второй прототип, который разрабатывает наш центр.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-25

Последнее десятилетие в белорусской трансплантологии можно назвать по-настоящему прорывным. Первая пересадка сердца прошла в 2009-м, и за такие рекордные сроки мы практически с нуля отстроили целую систему. За 11 лет экспорт медуслуг вырос в 42 раза.

На недавней встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко не без гордости назвал трансплантологию «сферой покруче, чем IT». А на ежегодном Послании глава государства вновь отметил наших высококвалифицированных специалистов.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-28

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня белорусские врачи выполняют самые высокотехнологичные операции, в том числе и те, которые являются вершиной в хирургии, – трансплантацию органов. У трехсот человек бьется новое сердце. Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки печени. Операция по пересадке почки – у нас это вообще рядовая операция.

В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам. Наши хирурги, можно сказать, совершили чудо: прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес – чуть больше килограмма.

Чтобы спасенных было еще больше, строят новый корпус центра трансплантации органов и тканей. Работы планируют завершить уже к 2021 году. Это позволит увеличить количество операций, а значит, дать шанс на полноценную жизнь тем, кто в этом нуждается.

«Спасибо за жизнь!» История спасения японки, которой белорусские медики провели ретрансплантацию печени-31

Спасибо за жизнь!

# Операции по трансплантологии # общество # Олег Руммо # Дмитрий Федорук # Максим Катин # Кристина Федорович # Фотофакт

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