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Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян

18 мая 2026 06:03
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Дружба регионов превращается в реальные проекты. Делегация Витебской области работает в китайской провинции Хэйлунцзян. В программе – переговоры с руководством региона и плотная деловая повестка. Главная цель – усилить экономическую отдачу от сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян-2

Витебская область и Хэйлунцзян во многом похожи: северные территории, давние побратимские связи, регулярные обмены делегациями. Это создает основу для практического взаимодействия, которое развивается уже более двух десятилетий. Сферы для роста – от агротехнологий и машиностроения до фармацевтики и легкой промышленности.

Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян-4

Анжелика Никитина, заместитель председателя Витебского облисполкома:
Республика Беларусь как и Китайская Народная Республика уделяет большое внимание межрегиональному сотрудничеству. И мы особенно благодарим руководство провинции Хэйлунцзян за внимание к данному вопросу. Проводимые мероприятия и встречи, в том числе встреча, которая проходят сегодня, позволяет нам обсудить проекты и направления сотрудничества, которые мы должны выстроить в ближайшее время. У нас много общего. Мы вчера встречались с мэром Харбина и обсуждали некоторые темы как в сфере логистики, так и туризма. Вы являетесь логистической точкой в своей стране. И мы также. Через нас проходят все пути логистические, в том числе Шелкового пути. Абсолютно надежные партнеры. Мы уверены в нашем дальнейшем сотрудничестве и будем его всячески продвигать.

Витебская область усиливает экономические связи с китайской провинцией Хэйлунцзян-6

Юй Цзянь, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян:
В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух государств, всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство между Беларусью и Китаем неуклонно развивается на высоком уровне. Нынешний год станет стартовым для годов промышленной кооперации, а также годом вступления в силу соглашения о торговле услугами и осуществлению инвестиций между Беларусью и Китаем, что открывает более широкие перспективы для межрегиональных обменов и сотрудничества между двумя странами.

Несмотря на тысячи километров, Хэйлунцзян остается для Витебской области одним из ключевых партнеров в Китае. Новый этап сотрудничества – это расширение кооперации в промышленности, логистике, технологиях и обмене опытом. Стороны уверены: потенциал партнерства позволяет запускать новые совместные проекты и усиливать экономические связи.

# Беларусь-Китай

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