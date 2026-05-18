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Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах

18 мая 2026 05:50
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Личные приемы, встречи с жителями, общение с представителями организаций – депутаты Палаты представителей на этой неделе работают в избирательных округах. Графики размещены на персональных сайтах парламентариев и ресурсах районных исполкомов – информация открытая и доступна для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей проведут личные приемы граждан в избирательных округах-2

Именно такие встречи дают честный и объективный срез настроений. Информация, которую парламентарии получают на местах, напрямую влияет на понимание ситуации в регионах и помогает своевременно реагировать на запрос общества.

В повестке недели – разъяснение норм обновленного закона о регулировании земельных отношений, участие в едином дне информирования, обсуждение новых направлений развития туризма. Депутаты проанализируют торговое обслуживание на селе, включая условия для продвижения товаров отечественного производства, и продолжат изучать перспективы развития поселков городского типа.

Отдельный блок – международная работа. Парламентарии проведут встречи и консультации, чтобы продвигать внешнеэкономические интересы страны. Участие депутатов в международной повестке остается важной частью общей государственной стратегии.

# Палата представителей

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