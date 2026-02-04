«Воспоминания о Беларуси самые тёплые» – Ефим Шифрин о творческих планах, белорусских зрителях и гастролях
Его монологи знает наизусть вся страна, спектакли собирают аншлаги. Мастер, для которого нет жанровых границ.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ефим Шифрин, актер театра и кино, юморист.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Спектакль, который вы привезли, который называется «Танцуй со мной», уже вовлекает, он уже заставляет куда-то тянуться, повторять. Расскажите о спектакле. Почему именно его выбрали?
Ефим Шифрин, актер театра и кино, юморист:
Отчасти из-за того, что это замечательная драматургия. Это спектакль, который могут смотреть в любой стране мира люди совершенно разного возраста. У наших героев даже нет имен. Он и она. Поэтому это такая человеческая абстракция. Можно подставлять под наших персонажей любых своих знакомых. Это просто люди старше среднего возраста, которых судьба свела вместе, а когда судьба сводит мужчину и женщину, между ними возникают отношения. Мы привозим этот спектакль в третий раз. Зал у нас полный, жаловаться грех.
В конце, чтобы зал не встал, такого не бывает. Самое смешное, что в Беларуси, в отличие от многих других площадок, где нам приходилось выступать, нам и начать не дают из-за оваций. Вот я выхожу и как будто в последний путь. Просто зал начинает прямо неистовствовать. Я краснеть и стесняться разучился в силу своей профессии, но тут я даже не знаю, что делать. Вот так было в Гродно.
Ольга Бурлакова:
Когда еще вас ждать в нашей с вами прекрасной Беларуси?
Ефим Шифрин:
В нашей с вами прекрасной Беларуси я появлюсь в конце апреля. Это будет юбилейный тур. Кокетничать мы сейчас не будем, 25 марта мне исполнится 70 лет. Число круглое. Мы это отметим. Я все свои дни рождения провожу на сцене. Там будет целый такой предъюбилейный марафон. Спектакль «Последний стендап миллионера». Это мой последний спектакль. Спектакль «Танцуй сам». В родном Театре мюзикла я сыграю «Принцессу цирка». Наш канал «Россия», с которым вы делите эфир, проведет специальный бенефис с участием всех нынешних эстрадных звезд. Мне кажется, что нужно как раз ударно работать. Потому что стоит только себе дать поблажку, и все покатится вниз. Ты начнешь играть в возраст свой, начнешь приспосабливаться к нему. Я не хочу. Я не хочу ни молодиться, ни опережать свой возраст. Я хочу иметь возможность работать как можно дольше.
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