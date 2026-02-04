«Воспоминания о Беларуси самые тёплые» – Ефим Шифрин о творческих планах, белорусских зрителях и гастролях

Ольга Бурлакова, ведущая: Спектакль, который вы привезли, который называется «Танцуй со мной», уже вовлекает, он уже заставляет куда-то тянуться, повторять. Расскажите о спектакле. Почему именно его выбрали?

Ефим Шифрин, актер театра и кино, юморист:

Отчасти из-за того, что это замечательная драматургия. Это спектакль, который могут смотреть в любой стране мира люди совершенно разного возраста. У наших героев даже нет имен. Он и она. Поэтому это такая человеческая абстракция. Можно подставлять под наших персонажей любых своих знакомых. Это просто люди старше среднего возраста, которых судьба свела вместе, а когда судьба сводит мужчину и женщину, между ними возникают отношения. Мы привозим этот спектакль в третий раз. Зал у нас полный, жаловаться грех.

В конце, чтобы зал не встал, такого не бывает. Самое смешное, что в Беларуси, в отличие от многих других площадок, где нам приходилось выступать, нам и начать не дают из-за оваций. Вот я выхожу и как будто в последний путь. Просто зал начинает прямо неистовствовать. Я краснеть и стесняться разучился в силу своей профессии, но тут я даже не знаю, что делать. Вот так было в Гродно.