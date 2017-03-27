Витебская гидроэлектростанция, самая мощная в Беларуси, начала работу в полную силу в тестовом режиме

Новости Беларуси. Самая мощная в Беларуси – Витебская гидроэлектростанция – начала работу в полную силу. Правда, пока в тестовом режиме. Специалисты проверяют оборудование. Здесь оно по всем стандартам передовое, способно выдерживать самые серьезные нагрузки, при этом выдавая стабильно высокий результат.

За год станция будет вырабатывать 138 миллионов киловатт часов. Этого хватит, чтобы обеспечить весь Витебский район и часть потребности областного центра. Чистая энергия ГЭС даст экономию в несколько десятков миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.