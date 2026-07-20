Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, земля в 2026 году щедрая: средняя урожайность заметно превышает прошлогодние показатели. Теперь она составляет – 41,6 центнера с гектара. В лидерах уборочной кампании по общему намолоту сейчас идет Минская область. Затем – Брестский и Гродненский регионы. Комбайны в полях, если позволяет погода, работают от рассвета до заката, ведь главная задача сейчас – без потерь собрать каждый колосок и обеспечить продовольственную безопасность страны.