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Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур

20 июля 2026 10:44
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Белорусские аграрии убрали 15 % площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии убрали 15% площадей зерновых и зернобобовых культур-2

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, земля в 2026 году щедрая: средняя урожайность заметно превышает прошлогодние показатели. Теперь она составляет – 41,6 центнера с гектара. В лидерах уборочной кампании по общему намолоту сейчас идет Минская область. Затем – Брестский и Гродненский регионы. Комбайны в полях, если позволяет погода, работают от рассвета до заката, ведь главная задача сейчас – без потерь собрать каждый колосок и обеспечить продовольственную безопасность страны.

# Уборочная кампания

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