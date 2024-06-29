Витебск отмечает 1050-летие. Какую праздничную программу подготовили на юбилей города?

Город с героической историей и богатым потенциалом. Витебску – 1050. Сегодня на улицах областного центра оживают скульптуры, звучит музыка, художники и народные умельцы приглашают на мастер-классы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Витебск по праву считается культурной столицей Беларуси. Со знаковой датой горожан и гостей города поздравил Александр Лукашенко.

Поздравить жителей города приехали различные делегации. Торжественный прием – повод не только обменяться сувенирами, но и укрепить деловые связи. Витебская область сотрудничает с почти восемью десятками регионов России. Только за 4 месяца этого года товарооборот с ними вырос почти в полтора раза. Укреплению экономических связей послужил и Форум регионов Беларуси и России, центральные мероприятия которого накануне прошли в Витебске, городе, которому по праву есть чем гордится. Причем, не только сегодня.

Петр Леонтьев, ветеран Великой Отечественной войны(Республика Калмыкия):

В 44-м году в составе 1-го Прибалтийского фронта 43-й армии участвовал в освобождении этого города. Город освободили – в руинах лежал. Сказали специалисты, что здесь города не будет. Сейчас город красивый, высотные дома, чистота. Красивые люди.

Сергей Редюк, глава администрации Советского района Гомеля:

Хочу поздравить, пожелать прежде всего им мира, чтобы на этой земле, на этой благодатной земле всегда был мир. Здесь живут прекрасные трудолюбивые люди, чтобы у них всегда все получалось, чтобы на их жизненном, трудовом пути было меньше невзгод и трудностей, а больше светлых и радостных дней.

Ценнейший подарок городу-имениннику – рукописная копия легендарного полотна Ильи Репина «Запорожцы», которую выполнили лучшие мастера Союза художников России. А в центре города к юбилею открылся обновленный фонтан «Слияние трех рек». А также зона отдыха в исторической части Витебска, возле знаменитой Ратуши.