Вирус герпеса может вызвать временную потерю слуха. Узнали у врача, как сохранить здоровье ушей

Временная потеря слуха, известная также как тугоухость, это состояние, которое развивается в течение 24 часов и может возникнуть по разным причинам. Кроме такого неприятного симптома, пациенты могут жаловаться на шум в ушах, головокружение и нарушение походки.

Елена Ильина, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Внезапная потеря слуха, как правило, развивается на одно ухо, чаще по утрам, когда человек просыпается, но иногда бывает и в течение дня. Указывает на серьезные повреждения в звуковоспринимающей и звукопроводящей системах слухового анализатора. И это является основанием серьезным для обращения на консультацию к лор-врачу. И это надо делать безотлагательно, потому что эти процессы могут быть необратимыми.

Одна из частых причин временной потери слуха – наличие избыточного серного налета в слуховом проходе. Сера, которая служит защитным барьером для ушей, иногда накапливается в слишком больших количествах и образует пробку, блокирующую звук. Это состояние может проявляться неприятными ощущениями, такими как заложенность. Также временная тугоухость может быть следствием инфекции.

Елена Ильина:

Это вирус герпеса первого и второго типа, вирус зостер, эпидемический паротит, корь, краснуха и другие. Немаловажно, к потере слуха могут приводить разные респираторно-вирусные инфекции, особенно в последнее время это новая коронавирусная инфекция. Следующий фактор – это токсическое какое-то воздействие, это прием каких-то токсических препаратов, например, аминогликозиды, препараты после химиотерапии у пациентов, которые страдают онкологией, многие другие.