Вирус герпеса может вызвать временную потерю слуха. Узнали у врача, как сохранить здоровье ушей
Временная потеря слуха, известная также как тугоухость, это состояние, которое развивается в течение 24 часов и может возникнуть по разным причинам. Кроме такого неприятного симптома, пациенты могут жаловаться на шум в ушах, головокружение и нарушение походки.
Елена Ильина, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Внезапная потеря слуха, как правило, развивается на одно ухо, чаще по утрам, когда человек просыпается, но иногда бывает и в течение дня. Указывает на серьезные повреждения в звуковоспринимающей и звукопроводящей системах слухового анализатора. И это является основанием серьезным для обращения на консультацию к лор-врачу. И это надо делать безотлагательно, потому что эти процессы могут быть необратимыми.
Одна из частых причин временной потери слуха – наличие избыточного серного налета в слуховом проходе. Сера, которая служит защитным барьером для ушей, иногда накапливается в слишком больших количествах и образует пробку, блокирующую звук. Это состояние может проявляться неприятными ощущениями, такими как заложенность. Также временная тугоухость может быть следствием инфекции.
Елена Ильина:
Это вирус герпеса первого и второго типа, вирус зостер, эпидемический паротит, корь, краснуха и другие. Немаловажно, к потере слуха могут приводить разные респираторно-вирусные инфекции, особенно в последнее время это новая коронавирусная инфекция. Следующий фактор – это токсическое какое-то воздействие, это прием каких-то токсических препаратов, например, аминогликозиды, препараты после химиотерапии у пациентов, которые страдают онкологией, многие другие.
Нередко временная потеря слуха возникает из-за воздействия громких звуков. Продолжительное нахождение в шумной среде, работа в местах с высоким уровнем шума могут дать о себе знать. Это состояние зачастую обратимо, особенно если человек своевременно принял меры для снижения воздействия шума. Однако постоянное пребывание в таких условиях может привести к необратимым изменениям в слуховой системе.
Елена Ильина:
При посещении лор-врача с жалобами на внезапную потерю слуха или внезапную глухоту мы обязательно собираем анамнез, чтобы выявить какую-то сопутствующую патологию. После осмотра обязательно предлагаем пациенту сделать тимпанометрию. Тимпанометрия показывает, есть ли проблемы у пациента со слуховой трубой, есть ли наличие экссудата за барабанной перепонкой. Если есть дисфункция, может быть снижение слуха.
Временная потеря слуха – это сложный и многофакторный процесс. Своевременная медицинская помощь позволит справиться с проблемой и восстановить утраченные функции слухового аппарата.
Елена Ильина:
Очень хорошо помогает медикаментозное лечение. Оно эффективно при острой форме нейросенсорной тугоухости. Мы, как правило, экстренно назначаем гормональную терапию именно в инъекциях. Назначаем препараты для улучшения кровообращения, для трофики нервной ткани. Это препараты витамины группы В. Смотрим по динамике, обязательно потом назначаем контрольную аудиометрию. Своевременно обращайтесь к врачам и берегите свое здоровье!
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