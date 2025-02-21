Упершыню ў Беларусі валавая вытворчасць малака па сельгасарганізацыях склала амаль 8,6 млн тон
Упершыню ў краіне валавая вытворчасць малака па сельгасарганізацыях склала амаль 8,6 мільёна тон. Па выніках 2025-га спецыялісты чакаюць прыбаўку на 105 %. Пра гэта журналістам расказала начальнік галоўнага ўпраўлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Наталія Соніч, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Наталія Соніч, начальнік галоўнага упраўлення інтэнсіфікацыі жывёлагадоўлі і рыбагаспадарчай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі:
У нас генетика наших животных позволяет получать такие мировые показатели. Но это все благодаря строгому соблюдению технологии во всем: в содержании, в кормлении, в заготовке кормов, в качестве кормов, в человеческом факторе. И в этом году мы планируем, что за 2024 год у нас 54 района перешагнули шеститысячный рубеж. И с каждым годом эти районы увеличиваются и увеличиваются. И в этом году мы планируем, что районов 10-15 тоже у нас еще прибавится к лидерам.
Асаблівая роля ва ўмацаванні аграрнай эканомікі Беларусі належыць малочнай жывелагадоўлі. Галіну развіваюсь амаль у кожнай сельска-гаспадарчай арганізацыі. Павышэнне эфектыўнасці ажыццяўляецца дзякуючы ўкараненню сучасных тэхналогій, умацаванню кармавой базы. Да таго ж краіна ўзяла высокі тэмп будаўніцтва і рэканструкцыі малочна-таварных ферм. У гэтым годзе па ўказе Прэзідэнта плануюць стварыць больш чым 66 новых комплексаў. Беларусь захоўвае высокую пазіцыю ў сусветных рэйтынгах па Экспарце малочнай прадукцыі. За 2024 год перапрацоўчымі прадпрыемствамі пастаўлена 6 мільёнаў тон тавараў. Геаграфія паставак налічвае 69 краін.
Таццяна Нагаева, генеральны дырэктар Інстытута малака (Расія):
Сейчас Россия производит 82 % для самообеспеченности. Естественно, нам не хватает почти 20 %. Но эти 20 % мы компенсируем, завозя продукцию отсюда. Знак качества подтвержден еще и тем, что здесь передовые хозяйства, уже работая с европейскими технологиями, вышли на совсем другой уровень. Этот уровень на сегодняшний момент наше большинство хозяйств, конечно, перенимают.
Пытанні развіцця профільнай галіны сёення абмяркоўваюць на міжнародным форуме «Малочная ферма» ў Мінску. У якасці спікераў выступаюць спецыялісты-практыкі з Беларусі і Расіі, якія прадстаўляюць буйныя гаспадаркі, навукова-даследчыя інстытуты, а таксама пастаўшчыкі эфектыўных рашэнняў для галіны.