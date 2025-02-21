Упершыню ў Беларусі валавая вытворчасць малака па сельгасарганізацыях склала амаль 8,6 млн тон

Наталія Соніч, начальнік галоўнага упраўлення інтэнсіфікацыі жывёлагадоўлі і рыбагаспадарчай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі:

У нас генетика наших животных позволяет получать такие мировые показатели. Но это все благодаря строгому соблюдению технологии во всем: в содержании, в кормлении, в заготовке кормов, в качестве кормов, в человеческом факторе. И в этом году мы планируем, что за 2024 год у нас 54 района перешагнули шеститысячный рубеж. И с каждым годом эти районы увеличиваются и увеличиваются. И в этом году мы планируем, что районов 10-15 тоже у нас еще прибавится к лидерам.