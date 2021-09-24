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«Мне это очень интересно». Почему молодые специалисты не боятся распределения в малые города?

24 сентября 2021 16:18
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Новости Беларуси. Молодые специалисты продолжают пополнять трудовые ряды. После окончания учебных заведений в Крупский район приехали 112 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они заняты в медицине, сельском хозяйстве, образовании, культуре и спорте.

Как обустроилась молодежь, узнала Юлия Прима.

«Мне это очень интересно». Почему молодые специалисты не боятся распределения в малые города?-1

Новым инициативным кадрам в детской школе искусств всегда рады. Юлия Шумская после окончания государственного музыкального колледжа сама захотела приехать по распределению в Крупки. Бывала здесь в детстве, гостила у родственников. Теперь учит детей нотной грамоте – сольфеджио.

«Мне это очень интересно». Почему молодые специалисты не боятся распределения в малые города?-4

Юлия Шумская, педагог Крупской детской школы искусств:
Я решила связать свою жизнь с музыкой и преподаванием, потому что мне всегда было интересно наблюдать за педагогами по музыкальным дисциплинам в школе. И когда мне предложили поступать в музыкальный колледж, я согласилась. Поняла, что мне это очень интересно. Детей много, все они разные, у всех разные характеры, к каждому нужно найти свой определенный подход.

«Мне это очень интересно». Почему молодые специалисты не боятся распределения в малые города?-7

Сотрудники школы признаются, что с появлением молодых специалистов стены учреждения оживают. На месте им всегда готовы помочь. У каждого есть свой личный наставник.

Подробности в видеоматериале.

# Молодые специалисты # общество # Юлия Прима # Юлия Шумская # Надежда Денисенко # Фотофакт

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