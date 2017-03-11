Вошли в положение: в Витебской и Брестской областях более 50% обратившихся освободили от уплаты социального сбора

Новости Беларуси. Декрет о социальном иждивенчестве стал одной из самых обсуждаемых тем субботних прямых линий. 11 марта, наряду с традиционными вопросами о строительстве жилья, жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве, чиновники на местах разъясняли обратившимся нюансы этого документа.
Государство всегда готово протянуть руку помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации,
но совсем другое дело – поощрять потребительское отношение представителей теневой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Окулич по образованию учитель физкультуры. Однако найти работу по своей специальности сразу после срочной службы в армии оказалось не так просто.
Антон Окулич, учитель физкультуры средней школы № 3 Бреста:
Куда ни обращался – школы, училища – по специальности «физкультура» ничего не нашел. Мне говорили, что в середине учебного года найти работу очень тяжело.
Пришлось ждать сентября.
Зато сегодня Антон работает сразу в двух местах – тренером по футболу в деревне и учителем физкультуры в городе. Поэтому извещение стало большой неожиданностью.
Антон Окулич:
Я считаю, что надо разобраться и выяснить, кто на самом деле должен платить.
Декрет о социальном иждивенчестве стал одной из самых обсуждаемых тем и на традиционных субботних прямых линиях. Чиновники на местах 11 марта разъясняют обратившимся все нюансы документа, реализацию которого Президент подверг критике.
В итоге было принято решение о его существенной доработке.
Николай Бесько, заместитель главы администрации Московского района Бреста:
Местные исполнительные комитеты делают все возможное для того, чтобы человек остался удовлетворенным. И не прошли мимо любые жизненные нюансы людей – болезни, те же декретные отпуски. Работает комиссия, которая рассматривает заявления граждан. Индивидуальные подходы к каждому человеку.
Давление за 200 для Андрея Советникова давно уже норма, постоянно на таблетках. Из-за артериальной гипертензии мужчина не прошел медкомиссию и был уволен из строительной фирмы. Последние три года прошли в тщетном поиске новой работы.
Чтобы не числиться в списках, могилевчанин написал заявление. И получил положительный ответ.
Андрей Советников, житель Могилева:
Разобрали мое дело, не то, что автоматом какую-то отписку дали. Вошли в положение. Я безработным не собираюсь быть.
А таких исключений из правил, как показала практика комиссии, немало.
Только в Гомельском регионе полностью освобождены 76% обратившихся. Более 50% – в Витебской и Брестской областях.