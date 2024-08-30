Как распознать в ребёнке актерский талант? Поговорили с победителем конкурса юных чтецов «Живая классика»

Обсудим республиканский конкурс юных чтецов «Живая классика». Проходит конкурс под эгидой телеканала СТВ совместно с Министерством информации.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Буткевич, педагог ГУО «Гимназия № 15 г. Минска» и Тимофей Хромченко, победитель республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика 2024» (7-8 классы).
Наталья Буткевич, педагог ГУО «Гимназия № 15 г. Минска»:
Я рассказываю детям о том, что можно так прочитать стихотворение или какое-то произведение, что после него хочется только молчать. То есть вы передали свои эмоции. Именно учить правильно выражать свои эмоции, сопереживать, сочувствовать – этому учат такие конкурсы. И конечно, проявлять себя как артиста – это тоже в жизни очень важно. Поэтому с удовольствием занимаемся «Живой классикой», различными конкурсами.
Тимофей Хромченко, победитель республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика 2024» (7-8 классы):
Мама читала мне в детстве стихи. Начал учить, за ней повторять, потом это перешло на постоянную основу.
Подробности в видео.