День белорусской письменности проведут в первое воскресенье сентября. Вот в каком городе в 2024-м будет праздник

Ровно 30 лет назад Полоцк первым принял День белорусской письменности. Этот праздник – особое событие в культурной жизни Беларуси. И теперь в разных городах нашей страны с богатым историческим наследием в начале сентября встречаются, обогащая творческую ниву, литература, музыка, живопись и другие виды искусства. О подробностях праздника поговорили с гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы знаем, что в 2024 году День письменности пройдет в небольшом городке на Брестчине в Ивацевичах. Расскажите, чем знаменателен этот город?
Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь:
Хочу подчеркнуть, что за 30 лет проведения праздника Дня белорусской письменности, он уже проходил в 26 городах нашей страны, настал черед Ивацевичей. Всегда выбирается город с богатым культурным, историческим наследием. Выбирается город, где живут интересные люди со своими традициями. День белорусской письменности посвящен именно книгопечатанию, показать устремленность белорусов к чтению, к знаниям. Впервые в истории будет более 150 писателей и поэтов нашей страны из всех регионов Беларуси. Есть возможность встретиться с ними, пообщаться и удостовериться в том, что белорусская литература есть, она жива, развивается.
Подробности в видео.