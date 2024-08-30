День белорусской письменности проведут в первое воскресенье сентября. Вот в каком городе в 2024-м будет праздник

Ровно 30 лет назад Полоцк первым принял День белорусской письменности. Этот праздник – особое событие в культурной жизни Беларуси. И теперь в разных городах нашей страны с богатым историческим наследием в начале сентября встречаются, обогащая творческую ниву, литература, музыка, живопись и другие виды искусства. О подробностях праздника поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мы знаем, что в 2024 году День письменности пройдет в небольшом городке на Брестчине в Ивацевичах. Расскажите, чем знаменателен этот город?