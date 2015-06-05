Где вы планируете провести отпуск: за границей, или же в Беларуси?

Первые дни долгожданного лета. Начинается отпускной сезон. Где в этом году будут отдыхать белорусы? Какие зарубежные курорты выберут и что им могут предложить на родине?

Белорусы едут отдыхать за границу?

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

Конечно, едут. Но объемы продаж уже не те. Глубина продаж.

Насколько в цифрах мы можем сказать о том, что есть падение выезда за рубеж?

Алексей Стрельченко, начальник филиала «Белинтурист» Республтканского унитарного предприятия «Центркурорт»:

Я думаю, еще рано говорить об этих цифрах, потому что в этом году произошло следующее: в этом году не состоялась уже привычная для нас процедура раннего бронирования. Когда с декабря и других зимних месяцев шла активная бронировка на лето, было понятна глубина продаж и было понятно: выполняем ли мы те программы, которые запланированы. Сейчас в майские первые выезды, (особенно в мае начались массовые выезды) в основные страны, посещаемые белорусскими туристами: Турция, Болгария, Греция - основные страны нашего потребительского рынка. Первые рейсы - да, ушли заполненными. Но в основном продажи шли в режиме «ласт-лимит», то есть в последнюю очередь. Клиенты в этом году не выбирали за полгода, за пять, четыре, три месяца, благодаря низкой цене туристический продукт. Поэтому раннего бронирования не было, но по сути они оказались правы, потому что заполнение майских рейсов произошло за счет бесконтингентных скидок. Таких низких цен за выездной период в Болгарию, Турцию, Грецию с вылетом из Минска еще не было.

Мы можем говорить, что в мае цены ниже, в июне - они тоже будут ниже, чем в прошлом году. Сохранится ли такая тенденция?

Алексей Стрельченко, начальник филиала «Белинтурист» Республтканского унитарного предприятия «Центркурорт»:

Привлекательны спец-предложения, которые существуют до 20-х чисел июня. Июль-август - это время, когда весь мир традиционно уходит в отпуск. И соответственно, на эти месяцы цены не снижаются. Цены могут снизиться в связи с не закрытием мест и тогда эти билеты будут по какой-то другой цене.

Как Вы считаете, поёдет ли Анталия и другие известные курорты на снижение цен для того, чтобы привлечь туристов?

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

Турция в этом отношении отвечает, что там всегда стабильность. Конечно, может в этом отношении пойти Греция за счёт падения евро. Я думаю, что все определится по интересам туристов. Определённая тенденция и интересы, думаю, сохранится: Турция, Болгария, Греция, Италия, туры по Европе, отдых в Испании. Конечно, появится десертефикация, конечно, турфирмы над этим работают. Самое неблагодарное дело - делать прогнозы в туризме, экономике, спорте.

Есть ли прогнозы того, что по итогам лета туристов будет меньше, если мы говорим о горном отдыхе?

Марина Масташова, консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму. Министерства спорта и туризма:

Не хотелось бы говорить о том, что будет меньшее количество людей, которые в Беларуси смогли отдохнуть и в нашей стране и выехали за рубеж. Я хотела бы привести статистику. Если традиционно в 2013-2014 годах выигрывали по выезду Турция, Египет, Болгария. Очень хорошо продавалась в прошлом году Греция и Кипр. По данным статистики на отдых в 2014 году выехали за рубеж более 740 тыс. наших сограждан.

Мы считаем, что в июне рынок придет в некоторое соответствие. Надеемся, что в любом случае все смогут отдохнуть, что та ситуация, которая сложилась, - спасение наших граждан в пользу Беларуси.

Те, кто выбирает зарубежные курорты. Их не пугают какие-то природные катаклизмы, которые случаются в мире, как, например, землетрясение в Непале?

Алексей Стрельченко, начальник филиала «Белинтурист» Республтканского унитарного предприятия «Центркурорт»:

Катаклизмы происходят не каждый год, не каждый месяц, и слава Богу. Потому что наш туристический бизнес метеозависимый. Но те печальные события, которые происходили, никак не отражались на желания туристов поехать в ту или иную страну. Проходит неделя-две спустя, и люди всё равно туда едут. Не пугливые люди в этом отношении! Это их совсем не пугает!

Марина Масташова, консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму. Министерства спорта и туризма:

Я думаю, что любой турист, когда он выбирает для себя куда, с кем он едет путешествовать, должен очень ответственно относиться к этому. Он должен знать, на что он может рассчитывать. Он должен смотреть условия договора, прописывать все свои пожелания, если таковые имеются. Он должен иметь хорошую страховку.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Хочу отметить, что санатории - это места отдыха с медицинским акцентом. И поэтому мы ставим перед собой задачи и их выполнение не только в летний период, но и в течение всего года. Мы планируем, что в этом году объемы оздоровления санаторно-курортное лечение останется на уровне прошлого года. По итогам пяти месяцев с начала года наполняемость белорусских санаториев повторима с аналогичным периодом прошлого года. Заполняемость находится на стабильном высоком уровне. На летний период традиционно остались единичные места.

Почему цены за рубеж дешевеют, а отдых в Беларуси - дорожает?

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

То, что касается свободной реализации, то стоимость стандартного двухместного номера одного дня составляет 391 тыс. бел. руб. в среднем. В первом квартале эта цифра составляла 373 тыс. бел.руб., то есть рост составил всего лишь 5% за пять месяцев текущего года. Что касается вообще приобретение путевок Республиканским центром, то цена остаётся неизменной. В среднем на 2015 год она составляет 315 тыс. бел.руб.

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

Главное - чтобы у человека всегда был выбор. Касается это и отдыха, и любой деятельности. И когда такой выбор есть, то люди готовы либо отдать свое время профессионалам, а другие же посчитают, что дешевле будет организовать свой отдых самостоятельно.