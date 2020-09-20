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Виктор Лукашенко: если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет

20 сентября 2020 14:04
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Новости Беларуси. Более 60 байкеров из России и Беларуси 20 сентября приехали на Курган Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу и заложить капсулу с посланием наследникам Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байкер из России: если мы забудем итоги Великой Отечественной войны, то мы с вами их в новейшей истории опять получим

Виктор Лукашенко: если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет-1

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности:
Юбилей Победы, да и вообще каждая годовщина Победы – это очень важная дата, которая объединяет многих людей в Беларуси, многих людей в России. Да и многие народы, сотни миллионов бывшего Советского Союза.

Виктор Лукашенко: если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет-4

Почему нужно помнить? Да потому, что если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет. Надо смотреть на историю и, исходя из ее уроков, которые были написаны, в общем-то, кровью, строить свое будущее и стараться избежать или тех ошибок, или же, основываясь на тех событиях, как-то идти вперед правильно – делать соответствующие выводы и строить хорошую, нормальную, спокойную жизнь.

Виктор Лукашенко: если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет-7

Мотопробег стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву.

Мотопробег в честь 75-летия Победы завершился посещением Кургана Славы

С 18 сентября от Бреста мотопробег проходил по территории Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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