Виктор Лукашенко: если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет

Новости Беларуси. Более 60 байкеров из России и Беларуси 20 сентября приехали на Курган Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу и заложить капсулу с посланием наследникам Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, п омощник Президента Беларуси по национальной безопасности: Юбилей Победы, да и вообще каждая годовщина Победы – это очень важная дата, которая объединяет многих людей в Беларуси, многих людей в России. Да и многие народы, сотни миллионов бывшего Советского Союза.

Почему нужно помнить? Да потому, что если мы не будем помнить свою историю, будущего у нас практически никакого не будет. Надо смотреть на историю и, исходя из ее уроков, которые были написаны, в общем-то, кровью, строить свое будущее и стараться избежать или тех ошибок, или же, основываясь на тех событиях, как-то идти вперед правильно – делать соответствующие выводы и строить хорошую, нормальную, спокойную жизнь.