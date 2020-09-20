Мотопробег в честь 75-летия Победы завершился посещением Кургана Славы

Новости Беларуси. Более 60 байкеров из России и Беларуси 20 сентября приехали на Курган Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу и заложить капсулу с посланием наследникам Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павших солдат почтили минутой молчания.
Позади у участников мотопробега тысячи километров пути и остановки в каждом символичном для общей Победы месте.
Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было
19 сентября байкеры приехали в Николаевщинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы еще раз сказать слова благодарности ветеранам войны. Встреча прошла под музыку, гостей угостили солдатской кашей (полевая кухня развернулась прямо под открытым небом).
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Вообще мотопробег стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев: Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву. С 18 сентября от Бреста мотопробег проходил по территории Беларуси.