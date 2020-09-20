Мотопробег в честь 75-летия Победы завершился посещением Кургана Славы

Новости Беларуси. Более 60 байкеров из России и Беларуси 20 сентября приехали на Курган Славы, чтобы возложить цветы к мемориалу и заложить капсулу с посланием наследникам Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Павших солдат почтили минутой молчания.

Позади у участников мотопробега тысячи километров пути и остановки в каждом символичном для общей Победы месте.

Байкеры из Беларуси и России посетили ветеранов и детскую деревню. Как это было