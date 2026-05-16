Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси

Настоящий праздник творчества и семейного тепла. Воложинский район принимает фестиваль «Вместе». Главными участниками стали семьи со всех уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От песен и танцев до чтения стихов и игры на музыкальных инструментах. На сцене амфитеатра настоящие созвездия талантов, где дети выступают наравне с родителями. Всего в фестивале принимают участие 19 семей, причем 9 из них многодетные. Для некоторых такой творческий опыт уверенно продолжает семейные традиции, ну а кто-то выходит на большую сцену всем составом впервые.

Мы впервые на этом фестивале. Мы из Пинского района, агрогородок Оснежицы. Работаем с супругой вместе в детской школе искусств в самих же Оснежицах. Преподаватели по классу баяна и по классу фортепиано. У нас номер с группой поддержки. Шикарная песенка, называется «Вместе». Как раз посвященная к сегодняшнему мероприятию.

Будем выступать с номером «Маленькая страна». Но мы ее переделали на свой лад, переписали слова. Слова будут нести семейно-патриотический смысл. Мы впервые участвуем в этом фестивале.

Накануне участники успели познакомиться, обустроить быт, провести первые репетиции и даже устроить шумные спортивные соревнования. Главное, что это не конкурс и победителей здесь нет. Концепция и цель фестиваля кроется в его названии, цель объединить, сделать сильнее и показать пример.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси: Находясь в этой замечательной обстановке, ты понимаешь, что семья – это самое главное, что есть у человека. А твое продолжение действительно в детях. Поэтому хочется, чтобы наша молодежь училась на хороших примерах.

Тамара Красовкая, член Совета Республики Национального Собрания Беларуси:

Такие фестивали очень нужны. Они демонстрируют то, насколько мы сильны единством. Чем больше у нас будет таких семей, счастливых, красивых, тем больше мы будем объединены в одну большую крепкую семью под названием Беларусь.

Сама идея показать творчество таких ярких команд со всей страны принадлежит Белорусскому союзу женщин. А добрый праздник «Вместе» проходит уже третий раз. Ожидается, что добрый марафон из года в год будет только набирать обороты, а голоса семей будут звучать громче.