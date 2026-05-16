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Мошенники отправляют белорусам фейковые штрафы от имени ГАИ

16 мая 2026 13:48
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Мошенники отправляют белорусам фейковые штрафы от имени ГАИ-0

Госавтоинспекция предупредила белорусов о новой мошеннической схеме – злоумышленники отправляют сообщения о якобы неоплаченных штрафах.

В ведомстве сообщили, что мошенники направляют сообщения от имени ГАИ или «дорожной полиции». В тексте фейкового уведомления указывается, что подошел последний день оплаты штрафа, а далее следует ссылка якобы для оплаты.

ГАИ акцентирует внимание, что такого ведомства как «дорожная полиция» в Беларуси нет; стоящая внизу подобных сообщений ссылка mvd_pl ведет на мошеннические ресурсы; Госавтоинспекция не осуществляет рассылку ссылок на оплату штрафов и не направляет граждан переводить деньги через сторонние сервисы – оплата штрафа возможна только через ЕРИП, банк или почту.

В МВД за сутки поступило более 500 сообщений о звонках мошенников

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

# УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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