Белорусам рассказали, вырастет ли коммуналка, если сдавать квартиру «тунеядцу»

Особенности оплаты коммунальных услуг в случае сдачи по договору квартиры человеку, не занятому в экономике, разъяснили в МинЖКХ Беларуси.

В ситуации, когда договор аренды предусматривает оплату нанимателем жилищно-коммунальных услуг, то согласно п. 2 ст. 29 ЖК такая обязанность на него возлагается со дня заключения договора найма.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 27.08.2025 года №465, если плательщиком ХКУ выступает арендатор в арендуемой квартире, который в то же время включен в список не занятых в экономике, то в такой ситуации экономически обоснованные тарифы действуют ко всей площади арендуемого жилого помещения и на весь объем потребляемых услуг. Это относится к оплате теплоснабжения и горячего водоснабжения.

При этом, если наймодатель и наниматель в договоре аренды или в допсоглашении к нему приняли решение о сохранении обязанности по внесению платы за ЖКУ за официально трудоустроенным собственником, то платить по экономически обоснованным тарифам не нужно.

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