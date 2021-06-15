Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения обновило список стран, по возвращении из которых в Беларусь нужна самоизоляция. Из него исключили 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра, 16 июня, по прибытии из них больше не нужно находиться на 10-дневном карантине.