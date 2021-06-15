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Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

15 июня 2021 11:52
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения обновило список стран, по возвращении из которых в Беларусь нужна самоизоляция. Из него исключили 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция-1

Уже завтра, 16 июня, по прибытии из них больше не нужно находиться на 10-дневном карантине.

В красной зоне по уровню распространения COVID-19 остаются 132 страны. Их перечень размещен на сайте Минздрава.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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