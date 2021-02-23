Виктор Хренин: патриотизм в нашей стране – это одно из главных национальных достояний

Новости Беларуси. День защитников Отечества отмечают сегодня в Беларуси. 23 февраля в нашей стране по праву считается торжеством всенародным, отражением героизма всех поколений защитников. А в Год народного единства этот день наполняется еще большим смыслом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечать праздник с мужским характером начали еще накануне. Во Дворце Республики собрались самые отважные, сильные и смелые представители человечества. В честь белорусских офицеров здесь состоялись торжественное собрание и концерт мастеров искусств.

Белорусские военные заслужили в этот день поздравления и теплые слова благодарности. Для элиты Вооруженных Сил, курсантов и ветеранов не только это лучший подарок. Главное для каждого из нас – неприкосновенные рубежи и мирное небо. Те, кто по зову сердца посвятил свою жизнь воинской профессии, проявляют свои навыки и умения в самые сложные времена. Настоящие защитники Отечества не так давно сделали все, чтобы не допустить хаоса и беспорядков. Порой им приходилось непросто.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что защитники сегодня – не только люди в погонах, но и представители их семей и других профессий, а сильное государство должно уметь защищаться. Кстати, в планах на ближайшую пятилетку – оснащение национальных войск новыми образцами вооружения и средствами связи от отечественных производителей.