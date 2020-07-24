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Виктор Хренин об «АрМИ-2020»: «Это имидж нашей страны, имидж наших Вооружённых Сил»

24 июля 2020 08:29
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Новости Беларуси. Белорусские военные готовятся к престижным соревнованиям. Оценить их качество и профессионализм накануне смог министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин об «АрМИ-2020»: «Это имидж нашей страны, имидж наших Вооружённых Сил»-1

Военачальник встретился с участниками команд, которые представят Беларусь на Армейских международных играх в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск» и «Чистое небо».

Виктор Хренин об «АрМИ-2020»: «Это имидж нашей страны, имидж наших Вооружённых Сил»-4

Все три сборные готовятся к состязаниям на полигоне Доманово. Здесь воссозданы учебные трассы и препятствия, которые конкурсантам предстоит пройти на «АрМИ-2020». Глава военного ведомства пообщался с коллективами, выразил уверенность в том, что белорусские военнослужащие покажут высокий результат на предстоящих соревнованиях.

Виктор Хренин об «АрМИ-2020»: «Это имидж нашей страны, имидж наших Вооружённых Сил»-7

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
На сегодняшний день система подготовки к армейским играм в наших Вооружённых Силах внедрена в общую систему подготовки практически всех родов и видов Вооружённых Сил, которые у нас есть. В этом году из 30-ти конкурсов, которые организуются в армейских играх, наши Вооружённые силы будут участвовать в 21-ом конкурсе. Завоевание призовых мест – это важно, но это ещё и имидж нашей страны, это имидж наших Вооружённых Сил.

Виктор Хренин об «АрМИ-2020»: «Это имидж нашей страны, имидж наших Вооружённых Сил»-10

Белорусские команды сформированы из лучших военнослужащих, которые победили в отборочных конкурсах на уровне командований и воинских частей. Напомним, Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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