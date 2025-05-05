Белорусский интернет отмечает 31 год со дня появления домена BY

Белорусский интернет отмечает важную дату – 31 год со дня получения домена BY, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это и стало отправным моментом для стремительного развития в стране цифровой среды, известной как «Байнет». А в 2015 году добавился еще и кириллический домен БЕЛ. Уже трудно представить нашу жизнь без гаджетов, которые всегда в Сети. С помощью интернета каждый белорус может мгновенно выйти в прямой эфир с собственного телефона. Этим уже никого не удивишь.

Особенно после того, как миллионы белорусов в прямом эфире наблюдали полет Марины Василевской в космос. Буквально несколько десятков лет назад подобное называли цифровой революцией. Сегодня же – обычное дело. Интернет опутал своей сетью весь мир, придя чуть ли не в каждый дом. Сейчас в Беларуси зарегистрировано около 150 тысяч доменов в национальных зонах, большинство из которых принадлежат резидентам страны. Это говорит о высоком уровне локализации интернет-пространства. К слову, домены BY регистрируют представители 115 стран, среди которых Россия, Германия, США, Китай и Франция.

Провайдеры, в свою очередь, продолжают развивать современную инфраструктуру и внедрять передовые решения, способствуя дальнейшему росту белорусского интернета. Всего в нашей стране 10 центров обработки данных. А общая длина оптоволоконных линий превышает 220 тысяч километров – это больше половины расстояния от Земли до Луны. Активное строительство современных телекоммуникационных линий, расширение доступа к высокоскоростному интернету и внедрение передовых технологий сделали Беларусь одним из мировых лидеров по уровню цифровизации. Кроме того, благодаря последовательной политике нашего государства, ориентированной на развитие IТ-сферы, мы входим в число стран с самыми доступными тарифами на интернет. И что важно – низкая стоимость услуг не снижает их качества. Это позволяет миллионам белорусов пользоваться современными цифровыми сервисами без серьезных затрат. Причем такая ценовая политика делает связь доступной не только для жителей крупных городов, но и для малых населенных пунктов, способствуя цифровому равенству.