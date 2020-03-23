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  • Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы

Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы

23 марта 2020 13:59
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Новости Беларуси. Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Войска на полигонах и на местности, где проходят учения, заняли исходные позиции, завершают сооружение необходимого оборудования и уже готовы к выполнению задач. Задействовать в учениях планируют порядка 6 000 человек личного состава, а также около 200 единиц техники.

Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы -1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Проверка проводится на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки. Идет милитаризация Европы, увеличиваются состав группировок войск и количество вооружения, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран. Самым масштабным из них за последние 25 лет станет «Защитник Европы – 2020».
Для его проведения только на территории Польши и стран Балтии сосредоточено свыше 11 тысяч человек личного состава и около 800 единиц различных систем вооружения.

Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы -4

Несмотря на заявления Европейского командования США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от его проведения.
Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили систему подготовки Вооруженных Сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы. 

Совместно с органами пограничной службы отработаны вопросы усиления участков государственной границы. Завершено слаживание воинских частей, и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и РСЗО на большие дальности. Осуществляется оценка эффективности созданной системы территориальной обороны. На всех мероприятиях подготовки действует авиация, в том числе новые многоцелевые самолеты Су-30СМ.

Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории, транспарентно и открыто для соседей.

Виктор Хренин: мы выстроили систему подготовки ВС таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы -7

Комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и является одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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