VII Белорусская антарктическая экспедиция стартовала 5 ноября

Новости Беларуси. Курс на белый континент! 5 ноября стартует седьмая Белорусская антарктическая экспедиция. Одной из ее главных задач станет подготовка и инженерное оборудование площадки для установки первых модулей дома для белорусских полярников. Помимо этого, ученые займутся рядом исследований по сразу нескольким направлениям.

В этом году на ледяной континент отправится 5 специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходить Белорусская антарктичская экспедиция будет в составе шестидесятой Российской и продлится с декабря по апрель 2015.

Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции:

Мы сейчас находимся на подготовительной стадии к монтажу элементов белорусской антарктической станции. Первая секция уже находится на производстве на стадии изготовления. Это сложно техническое изделие, срок его изготовления около полугода. Доставка в Антарктиду - осенью следующего года. Вот задача нашей экспедиции и участников экспедиции: кроме проведения научных исследований, будут проходить инженерно-технические работы по подготовке площадки для установления первого модуля.