Утка-мандаринка появилась на набережной в Бресте впервые за 27 лет!

Новости Беларуси. Орнитологическая сенсация в Бресте. На городской набережной замечена редкая утка-мандаринка. Место обитания «залетной гостьи» - Восточная Азия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот случаев появления в Беларуси крайне мало: за всю историю наблюдения за птицами это всего четвертый визит заморской красавицы на местные водоемы.

В Бресте, ярким оперением мандаринки последний раз любовались 27 лет назад.

Нынешнее событие для орнитологов уникально еще и тем, что несколько дней назад такую же утку наблюдали в Лиде.

Денис Табунов, председатель брестского отделения общественной организации «Ахова птушак бацькаушчыны»:

Все эти случаи признаны пока что птицами сбежавшими из неволи. То есть нет достоверных признаков, что это дикие или одичавшие птицы, которые уже размножаются. Когда увидели мандаринку на брестской набережной, тем более самца в брачном оперении, первая мысль была, что лидская мандаринка отправилась в турне по Беларуси. Но вчера вечером сообщили нам лидские орнитологи, что их мандаринка никуда не делась. Соответственно, наша - это еще одна птица, которая непонятно от куда взялась.

Каким ветром на наши берега «занесло» диковинную птицу, остаётся загадкой. Пока «иностранка» осваивается среди местных пернатых и с удовольствием принимает угощение из рук брестчан.