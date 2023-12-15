Как вылечить тонзиллит? Врач рассказал о нюансах заболевания

Тонзиллит считается одним из самых частых инфекционных заболеваний в мире. Наши небные миндалины выполняют защитную функцию, но при воспалительном процессе в них скапливается множество бактерий. В зависимости от того, как прогрессирует заболевание, различают острый и хронический тонзиллит.





Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Хронический тонзиллит встречается, когда ангина повторяется четыре раза в год на протяжении продолжительного времени или если есть осложнения. Могут быть поражения органов, суставов, сердца, почек. Чаще это поражения ревматического характера или местные поражения. Всем пациентам, у которых хронический тонзиллит, нужно удалять миндалины.



Самый частый признак острого тонзиллита – сильные боли в горле. У пациентов часто бывают проблемы с открыванием рта, а сама боль может перейти в ухо. Такое состояние зачастую сопровождается слабостью и повышенной температурой.



Анатолий Минич:

Просто полосканием горла вы не обойдетесь, нужно обращаться к врачу. Не всегда изменения миндалин является маркером обострения хронического тонзиллита. Встречаются и другие заболевания с налетом на миндалинах.





Консервативное лечение включает в себя промывание миндалин для удаления гнойных пробок. Это снижает нагрузку на организм и позволяет более продолжительное время избегать обострения болезни.



Анатолий Минич:

Если процесс острый, чаще бактериальный, важно исключить пневмококк. Данный организм вызывает угрожающие последствия как во время самого процесса, так и в отдаленном периоде.



Профилактика тонзиллита, в первую очередь, это исключение переохлаждения и снижение иммунитета. Занимайтесь закаливанием, следите за здоровьем ваших зубов и чистотой носового дыхания, оно обеспечивает лучшую усваиваемость кислорода и очищение вдыхаемого воздуха.



Анатолий Минич:

Если у вас частые боли в горле, неприятный запах изо рта, повышение небольшой температуры длительное время, есть поражения сердца, суставов и почек, то показано удаление небных миндалин. В данном случае они свою функцию выполнять перестают, никак не помогают вашему организму, а лишь ухудшают качество жизни.