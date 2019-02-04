Эти кадры сделали сенсацию. В Беларуси прошёл чемпионат по фотографированию птиц – фотобёрдингу

Новости Беларуси. На чемпионате по фотографированию птиц, так называемым фотобёрдингу, Минщина поразила кадрами, которые помогли сделать практически сенсационные открытия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

100 человек, в том числе 22 семьи, сфотографировали почти 90 различных видов пернатых. Некоторые кадры стали неожиданностью даже для организаторов.

Вообще нынешнее соревнование побило все рекорды и по количеству участников, и по количеству зарегистрированных видов птиц. Впервые чемпионат проводился зимой и в новом формате: не было необходимости собираться в конкретном городе – отправиться на фотоохоту можно было на территории всей страны.

Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Очень интересной была фотография, присланная одной из команд из Жодино: недалеко от города сфотографировали хохлатого жаворонка. Эта птица занесена в Красную Книгу и встречается, в основном, по югу Беларуси, в Полесье.

Но такая фотография в зимнее время хохлатого жаворонка далеко на севере от Минска, наверное, на уровне сенсации, потому что уже давно не встречали этот вид. Хотя раньше он гнездился и в Минске, и в Борисове. Сейчас эти птицы встречаются, в основном, по югу Беларуси.

В Борисове также сумели сфотографировать самого крупного хищника страны – орлана-белохвоста, а также виды, которые у нас редко зимуют.

Победителей определили в более чем 10 номинациях, среди которых «Оригинальный ракурс», «Лучший дебют», «Позитив» и «Лучшее качество фотографий».