Прямой эфир

Видеонаблюдение в Витебске во время «Славянского базара» будет установлено в режиме он-лайн

05 июля 2012 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске установлено более 100 камер видеонаблюдения, информация из которых будет стекаться в дежурную часть УВД. Камеры находятся не только на территории Летнего амфитеатра, но и  на центральных площадях и в подземных переходах. Дополнительная камера появится в этом году на Пешеходной улице в старом центре города. Для обеспечения безопасности в фестивальном Витебске будут задействованы около 1300 сотрудников, в том числе и из других регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Славянский базар в Витебске 2012 # Фестивали и карнавалы

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкий бультерьер Рекс, о котором СТВ снял сюжет, отправляется из Беларуси в Германию!
04 июля 2012 18:51

Немецкий бультерьер Рекс, о котором СТВ снял сюжет, отправляется из Беларуси в Германию!

04 июля 2012 07:45

Памятник студенческой халяве установлен в Ульяновске

03 июля 2012 13:58

Салют в Минске 3 июля 2012: где посмотреть