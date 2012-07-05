Видеонаблюдение в Витебске во время «Славянского базара» будет установлено в режиме он-лайн

. В Витебске установлено более 100 камер видеонаблюдения, информация из которых будет стекаться в дежурную часть УВД. Камеры находятся не только на территории Летнего амфитеатра, но и на центральных площадях и в подземных переходах. Дополнительная камера появится в этом году на Пешеходной улице в старом центре города. Для обеспечения безопасности в фестивальном Витебске будут задействованы около 1300 сотрудников, в том числе и из других регионов, сообщили в программе .