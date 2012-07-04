Памятник студенческой халяве установлен в Ульяновске

Новости России. Памятник студенческой халяве установлен рядом с корпусом Ульяновского госуниверситета. Автором скульптурной композиции стал главный художник областного театра кукол Дмитрий Бобрович. Халява изображена в виде крылатой женщины. Она вылетает из зачетной книжки, высунутой в форточку. На развороте зачётки – надпись: "Халяве. Благодарные студенты".

Композиция – воплощение известного студенческой традиции, которая проводится накануне экзамена с целью "призвать халяву" и таким образом обеспечить себе хорошее выступление перед преподавателем. Как правило в полночь студент выглядывает из окна, открывает зачетку и трижды выкрикивает: "Халява, приди!" После этого зачетная книжка перевязывается красной ниткой, которая снимается непосредственно перед экзаменом.

Скульптура выполнена по аналогии с крылатыми богинями, сиренами, птицей Cирин. Лицо получилось утрированным для того, чтобы в облике халявы рассмотреть комичность. Этот студенческий обряд – воплощение студенческого юмора, по этой причине памятник не должен быть помпезным, – рассказал корреспонденту ctv.by Дмитрий Бобрович.

"Увековечить" халяву руководству университета предложил местный краевед, доцент Сергей Петров, преподающий в вузе. На протяжении четырёх лет он пытался уговорить студентов создать образ халявы, в результате идея была одобрена ректором университета.