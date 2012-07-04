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Памятник студенческой халяве установлен в Ульяновске

04 июля 2012 07:45
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Новости России. Памятник студенческой халяве установлен рядом  с корпусом Ульяновского госуниверситета. Автором скульптурной композиции стал главный художник областного театра кукол Дмитрий Бобрович. Халява изображена в виде крылатой женщины. Она  вылетает из зачетной книжки, высунутой в форточку. На развороте зачётки – надпись: "Халяве. Благодарные студенты".

Композиция – воплощение  известного студенческой традиции, которая проводится накануне экзамена с целью "призвать халяву" и таким образом обеспечить себе хорошее выступление перед преподавателем. Как правило в полночь студент выглядывает  из окна, открывает зачетку и трижды выкрикивает: "Халява, приди!"  После этого зачетная книжка перевязывается красной ниткой, которая снимается непосредственно перед экзаменом.

Скульптура выполнена по аналогии с крылатыми богинями, сиренами, птицей Cирин. Лицо получилось утрированным для того, чтобы в облике халявы рассмотреть комичность. Этот студенческий обряд – воплощение студенческого юмора, по этой причине памятник не должен быть помпезным,  – рассказал корреспонденту ctv.by Дмитрий Бобрович.

"Увековечить" халяву руководству университета предложил местный краевед, доцент Сергей Петров, преподающий в вузе.  На протяжении четырёх лет он пытался уговорить студентов создать образ халявы, в результате идея была одобрена ректором университета.  

# общество # Памятники

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