Немецкий бультерьер Рекс, о котором СТВ снял сюжет, отправляется из Беларуси в Германию!

Новости Беларуси. В июне СТВ снимал сюжет про пса благородных кровей, но бездомного, который нашелся в Беларуси. В Минске нашли собаку из Германии с чипом deu276098, сообщил пользователь нашего сайта.

Около месяца назад с волонтерами связались немецкие зоозащитники, которые тоже подключились к поискам хозяина Рекса. И хотя поиски оказались безуспешными, немцы все равно предложили белорусским волонтерам отправить животное на родину, где для него уже нашли новую семью. О новой семье Рекса пока ничего не известно. Белорусских волонтеров лишь заверили, что это хорошая немецкая семья. Жить пес будет, вероятнее всего, в Баварии, где он и родился.

Сейчас Рекса готовят к возвращению в Германию: делают для него новый паспорт и водят к ветеринару за недостающими прививками. Немецкая сторона готовит документы, необходимые для возвращения животного. В Германию запрещено ввозить бультерьеров, но зоозащитники пытаются получить специальное разрешение на ввоз пса, поскольку он родился в Германии.

Немецкая сторона вызвалась оплатить волонтерам расходы на медицинские услуги для Рекса и, скорее всего, оплатит транспортировку. На родину пса, как планируется, доставит представитель зоозащитной организации, который приедет за ним в Беларусь.