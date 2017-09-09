Видеогид: как Минск отмечает 950-летие

Новости Беларуси. Почти на 40 развлекательных площадках в Минске отмечают юбилей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже состоялись десятки мероприятий. Гости праздника попробовали свои силы на рыцарском турнире, узнали, кто лучший спасатель, и оценили вкус торта весом в 250 килограммов. За всем этим спортивно-гастрическим изобилием наблюдает моя коллега Ольга Осадчая. Ольга, как Вы думаете, хватит ли минчанам сил еще и на завтра?