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Видеогид: как Минск отмечает 950-летие

09 сентября 2017 17:50
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Новости Беларуси. Почти на 40 развлекательных площадках в Минске отмечают юбилей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем

Шары взмыли на День города: как это было

Уже состоялись десятки мероприятий. Гости праздника попробовали свои силы на рыцарском турнире, узнали, кто лучший спасатель, и оценили вкус торта весом в 250 килограммов. За всем этим спортивно-гастрическим изобилием наблюдает моя коллега Ольга Осадчая. Ольга, как Вы думаете, хватит ли минчанам сил еще и на завтра?

Ответ в видеоинформации.

Видеогид: как Минск отмечает 950-летие-1

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017 # Ольга Осадчая

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