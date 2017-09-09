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Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем

09 сентября 2017 19:26
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Новости Беларуси. Туристы из разных уголков мира специально приехали в Минск, чтобы вместе с белорусами разделить праздник главного бы города нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем-1

Туристы:
Сегодня минский день рождения. Желаю Минску быть хорошим, чистым и красивым.

Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем-4

Я приехала из города Тюмени. Сюда приезжаю не первый год. Желаю, чтобы процветал и оставался таким же красивым, чистым и доброжелательным.

Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем-7

Мы приехали из Гомеля вместе с моим братом. Мы очень рады, что попали именно на эти выходные, потому что праздник. Быть добродушными, всегда веселиться. Улыбка – это самое главное, что есть у нас.

Всего спокойного: как туристы поздравляли Минск с юбилеем-10

Мы из разных стран – из Ливана, Иордании и Ирака. Отмечаем с минчанами день города. Успехов и всего хорошего. Всего спокойного, как обычно.

# общество # Туризм # Фотофакт # День города в Минске-2017

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