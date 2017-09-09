То, что можно исправить, надо делать, чтоб жить было лучше: выездные приемные в Беларуси

Новости Беларуси. Прямые линии и выездные приемы граждан прошли в Беларуси. Благодаря таким формам работы уже удалось решить тысячи житейских проблем, будь то ремонт местных дорог или помощь садоводческим товариществам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же, как доказано на практике, это отличная обратная связь для власти – знать, чем живут люди даже в самых удаленных уголках страны.

Михаил Ярош, житель Гродно:

Детвора по этим деревьям начали бегать в воду, снимать селфи и все прочее. Два человека булькнули в ледяную воду при мне. Михаил Ярош рассказывает о последствиях летнего урагана на Немане в черте Гродно. Стихия здесь натворила дел: вековые тополя вывернула с корнем, берег усыпала ветками, а стволы поваленных деревьев растянулись практически до середины реки. Подростки начали фотоохоту за экстремальными кадрами, а рыбаки стали переживать за потерянное место отдыха. Вот Михаил и решил позвонить на прямую линию.

Михаил Ярош:

Я сам по себе человек неравнодушный, если честно сказать, к этому безобразию, которое творится. То, что можно исправить, то, что можно сделать руками людей – это надо делать, чтоб жить было лучше. После звонка проблема начала решаться. Река и берег расчищены, но еще предстоит немало работы, не только на бумаге. И пока Михаил ждет финала своего вопроса, на прямую линию облисполкома продолжают поступать звонки. В топе – дорожные и коммунальные темы.

Игорь Попов, управляющий делами Гродненского облисполкома:

В последние прямые линии больше стало звонков по раздельному сбору мусора. Больше звонков поступает от граждан, которые хотели бы видеть более озелененными, например, территории вокруг этих площадок. Еженедельные прямые линии для населения в Беларуси были организованы два года назад. Первые месяцы – шквал звонков, сегодня в облисполкоме лишь 30-40 за день.

Галина Буро, СТВ:

Целый штат операторов работает на прямой линии. Изначально все вопросы поступают сюда: специалисты могут проконсультировать на месте. И только наиболее весомые проблемы переадресовывают на пульт руководства облисполкома. Чтобы услышать каждого, чиновники разных уровней выезжают и в районы. Общение с глазу на глаз порой еще эффективнее телефонной связи. Например, на прием к Наталье Кочановой в Шумилинском районе записалось десятки человек. Все вопросы на контроле.