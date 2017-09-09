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«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства

09 сентября 2017 17:10
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Первыми белорусскими столицами принято считать центры Полоцкого и Туровского княжеств. Во время их расцвета, в X веке, Минск был обычным провинциальным городом.

Но в начале XII столетия ситуация изменилась.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-1

После смерти полоцкого князя его сыновья разделили владения отца на уделы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

С тех пор Минск стал столицей отдельного княжества, управление которым легло на плечи первого минского князя Глеба Всеславича.

При нём город стал крупным торгово-ремесленным центром.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-4


Тогда же здесь было построено Минское замчище.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:
У Мінск прыбыў каралеўскі датскі двор. Гэта было звязана з тым, сын першага мінскага князя Глеба, Валадар, пабраўся шлюбам з польскай каралеўнай Рыксай.

Ад гэтага шлюба нарадзілася дачка Сафія, якая да 14 гадоў жыла ў Мінску.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-7

Апасля стала каралевай Даніі. Вось гэты перыяд, пакуль спаткаенцы датскага трона жылі ў Мінску, бадай, і стаў вельмі важным у старажытнай гісторыі Мінска. Бадай, менавіта, з гэтай акалічнасцю звязаны пачатак пабудовы храма мураванага першага ў Мінску, на Мінскім замчышчы. Які, паводле ўзору, паводле будаўнічых тэхналогій, мае аналагі толькіт у Даніі, альбо ў Паўднёвай Скандынавіі.
Важное место Минск занимал и во времена Великого княжества Литовского. В конце XV века город получил Магдебурское право, а позже стал центром Минского воеводства.

Позицию политического и культурного центра Минск сохранил за собой и в эпоху Речи Посполитой.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-10


Сергей Харевский, историк, искусствовед:
На момант другога падзелу Рэчы Паспалітай, Мінск патрапіў у склад Рассійскай імперыі. І імператрыца Екацярына ў 1793 годзе заснавала часова Мінскую губернію.

Аднак, неўзабаве, губернія была скасаваная, было створана намесніцтва.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-13

Яе сын, цар Павел I – першае, што ён зрабіў (у 1796 годзе, як узышоў на трон) – чарговую рэформу адміністрацыйную. І тэрыторыя Беларусі была падзелена на беларускую губернію, вялікую літоўскую губернію, і, нарэшце, мінскую губернію.
В это время в Минске была создана римско-католическая епархия, а позже и семинария. С тех пор наш город стал ещё и научным центром духовенства.

Российская эпоха для Минска стала эпохой расцвета.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-16

У руля власти в то время в городе стал самый известный минский губернатор Захар Корнеев.
Сергей Харевский, историк, исскуствовед:
Пакінуў па сабе выключна добрую памяць. Ён разбіў славуты Губернатарскі сад, цяперашні парк Горкага.

Адбылася перапланіроўка Мінска.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-19

Старажытная вуліца, вядомая яшчэ з XVI стагоддзя, стала цэнтральнай вуліцай горада – былі прарэзаны гарадскія валы і вось траса цяперашняга праспекта Незалежнасці была закладзена менавіта ў часы імператара Паўла.
Минск постепенно приобрел столичный вид: дома на Троицкой горе, монастырь базилианок, гостиный двор и здание городской Ратуши были построены в духе петербургского классицизма.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:
Гэты перыяд абарваўся ў 1812 годзе ў выніку трагічных, драматычных падзей, звязаных з напалеонаўскай кампаніяй. І на доўгія гады Мінск, канешне, ужо не квітнеў. Апасля былі падзеі трагічныя – паўстанні 1831, 1863 года.

І на доўгія дзесяцігоддзі Мінск знаходзіўся ў летаргічным сне.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-22

Новое дыхание Минск получил после того, как через наш город прошла железная дорога. Будущая белорусская столица стала важнейшим железнодорожным узлом, связала Вильно с Киевом, Петербург и Москву – с Варшавой и Берлином.
Это и был счастливый билет для нашего города. Уже чуть позже в Минске появляются водопровод, телефон, конка и электростанция.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-24

Сергей Харевский, историк, искусствовед:
Напрыканцы XIX- пачатку XX стагоддзя, Мінск раптам стаў надзвычай важным палітычным цэнтрам. Бо менавіта ў Мінску адбыўся з’езд першай Рассійскай сацыал-демакратычный партыі, з якой вырасла Камуністычная партыя.

По общему уровню архитектуры в то время центр Минска не очень отличался от Берлина и Москвы.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-27

В 1897 году население города составляло уже более 90 тысяч человек. За 40 лет оно увеличилось в 3 раза. Поэтому неудивительно, что именно в Минске была объявлена независимость Белорусской народной республики в 1918 году. Этот же город был назван и центром её конкурента – Белорусской Советской Социалистической Республики.
На протяжении всего XX века были и другие города, которые вполне могли перехватить лидерство у Минска. В их числе – Гродно, Смоленск, Вильно и Могилёв. Самым серьёзным конкурентом стал город на Днепре.

После присоединения Западной Беларуси к Польше граница прошла в 35 километрах от Минска.

И, чтобы не искушать судьбу, ведь, в случае нападения противника, никто бы не успел эвакуироваться, было принято решение перенести столицу в Могилёв. В 1938 году был утверждён план реконструкции восточной столицы. Однако, с началом Второй мировой войны, необходимость в переезде отпала.

Красная армия заняла территорию Западной Беларуси и граница отодвинулась далеко на запад.

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-30

И уже на протяжении долгого времени наш Минск сохраняет престижный статус столицы Республики Беларусь. 

«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства-33

# общество # Сергей Харевский # День города в Минске-2017

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