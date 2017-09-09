«Траса праспекта Незалежнасці была закладзена ў часы імператара Паўла»: как Минск из провинциального города стал столицей независимого государства

Первыми белорусскими столицами принято считать центры Полоцкого и Туровского княжеств. Во время их расцвета, в X веке, Минск был обычным провинциальным городом. Но в начале XII столетия ситуация изменилась.

После смерти полоцкого князя его сыновья разделили владения отца на уделы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.



С тех пор Минск стал столицей отдельного княжества, управление которым легло на плечи первого минского князя Глеба Всеславича.

При нём город стал крупным торгово-ремесленным центром.



Тогда же здесь было построено Минское замчище.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

У Мінск прыбыў каралеўскі датскі двор. Гэта было звязана з тым, сын першага мінскага князя Глеба, Валадар, пабраўся шлюбам з польскай каралеўнай Рыксай. Ад гэтага шлюба нарадзілася дачка Сафія, якая да 14 гадоў жыла ў Мінску.

Апасля стала каралевай Даніі. Вось гэты перыяд, пакуль спаткаенцы датскага трона жылі ў Мінску, бадай, і стаў вельмі важным у старажытнай гісторыі Мінска. Бадай, менавіта, з гэтай акалічнасцю звязаны пачатак пабудовы храма мураванага першага ў Мінску, на Мінскім замчышчы. Які, паводле ўзору, паводле будаўнічых тэхналогій, мае аналагі толькіт у Даніі, альбо ў Паўднёвай Скандынавіі.

Важное место Минск занимал и во времена Великого княжества Литовского. В конце XV века город получил Магдебурское право, а позже стал центром Минского воеводства.

Позицию политического и культурного центра Минск сохранил за собой и в эпоху Речи Посполитой.



Сергей Харевский, историк, искусствовед:

На момант другога падзелу Рэчы Паспалітай, Мінск патрапіў у склад Рассійскай імперыі. І імператрыца Екацярына ў 1793 годзе заснавала часова Мінскую губернію.

Аднак, неўзабаве, губернія была скасаваная, было створана намесніцтва.

Яе сын, цар Павел I – першае, што ён зрабіў (у 1796 годзе, як узышоў на трон) – чарговую рэформу адміністрацыйную. І тэрыторыя Беларусі была падзелена на беларускую губернію, вялікую літоўскую губернію, і, нарэшце, мінскую губернію.

В это время в Минске была создана римско-католическая епархия, а позже и семинария. С тех пор наш город стал ещё и научным центром духовенства.

Российская эпоха для Минска стала эпохой расцвета.

У руля власти в то время в городе стал самый известный минский губернатор Захар Корнеев.

Сергей Харевский, историк, исскуствовед:

Пакінуў па сабе выключна добрую памяць. Ён разбіў славуты Губернатарскі сад, цяперашні парк Горкага.

Адбылася перапланіроўка Мінска.

Старажытная вуліца, вядомая яшчэ з XVI стагоддзя, стала цэнтральнай вуліцай горада – былі прарэзаны гарадскія валы і вось траса цяперашняга праспекта Незалежнасці была закладзена менавіта ў часы імператара Паўла.

Минск постепенно приобрел столичный вид: дома на Троицкой горе, монастырь базилианок, гостиный двор и здание городской Ратуши были построены в духе петербургского классицизма.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Гэты перыяд абарваўся ў 1812 годзе ў выніку трагічных, драматычных падзей, звязаных з напалеонаўскай кампаніяй. І на доўгія гады Мінск, канешне, ужо не квітнеў. Апасля былі падзеі трагічныя – паўстанні 1831, 1863 года. І на доўгія дзесяцігоддзі Мінск знаходзіўся ў летаргічным сне.

Новое дыхание Минск получил после того, как через наш город прошла железная дорога. Будущая белорусская столица стала важнейшим железнодорожным узлом, связала Вильно с Киевом, Петербург и Москву – с Варшавой и Берлином.

Это и был счастливый билет для нашего города. Уже чуть позже в Минске появляются водопровод, телефон, конка и электростанция.

Сергей Харевский, историк, искусствовед:

Напрыканцы XIX- пачатку XX стагоддзя, Мінск раптам стаў надзвычай важным палітычным цэнтрам. Бо менавіта ў Мінску адбыўся з’езд першай Рассійскай сацыал-демакратычный партыі, з якой вырасла Камуністычная партыя.

По общему уровню архитектуры в то время центр Минска не очень отличался от Берлина и Москвы.

В 1897 году население города составляло уже более 90 тысяч человек. За 40 лет оно увеличилось в 3 раза. Поэтому неудивительно, что именно в Минске была объявлена независимость Белорусской народной республики в 1918 году. Этот же город был назван и центром её конкурента – Белорусской Советской Социалистической Республики.

На протяжении всего XX века были и другие города, которые вполне могли перехватить лидерство у Минска. В их числе – Гродно, Смоленск, Вильно и Могилёв. Самым серьёзным конкурентом стал город на Днепре.

После присоединения Западной Беларуси к Польше граница прошла в 35 километрах от Минска. И, чтобы не искушать судьбу, ведь, в случае нападения противника, никто бы не успел эвакуироваться, было принято решение перенести столицу в Могилёв. В 1938 году был утверждён план реконструкции восточной столицы. Однако, с началом Второй мировой войны, необходимость в переезде отпала. Красная армия заняла территорию Западной Беларуси и граница отодвинулась далеко на запад.