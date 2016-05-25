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Видеофакт: студенты и преподаватели медколледжа в Могилеве устроили танцевальный флешмоб на открытом воздухе

25 мая 2016 07:05
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Новости Беларуси. Приверженность здоровому образу жизни подтвердили делом. Более полутысячи студентов Могилевского медколледжа устроили танцы на открытом воздухе.

Идея флешмоба – объединить коллектив на пути к здоровью. Своего рода тимбилдинг. Танцевали все – студенты, преподаватели. По синхронности и слаженности движений, вопросы, конечно были. Однако главное – цель достигнута. Доказательство – улыбки и суперпозитивное настроение.

Кристина Жданович, студент Могилевского медицинского колледжа:
С нами танцевали преподаватели. Было круто, классно, что мы можем на них смотреть не только как на преподавателей, а и как на друзей.

# общество # Акции

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