Видеофакт: студенты и преподаватели медколледжа в Могилеве устроили танцевальный флешмоб на открытом воздухе

Новости Беларуси. Приверженность здоровому образу жизни подтвердили делом. Более полутысячи студентов Могилевского медколледжа устроили танцы на открытом воздухе.

Идея флешмоба – объединить коллектив на пути к здоровью. Своего рода тимбилдинг. Танцевали все – студенты, преподаватели. По синхронности и слаженности движений, вопросы, конечно были. Однако главное – цель достигнута. Доказательство – улыбки и суперпозитивное настроение.

Кристина Жданович, студент Могилевского медицинского колледжа:

С нами танцевали преподаватели. Было круто, классно, что мы можем на них смотреть не только как на преподавателей, а и как на друзей.