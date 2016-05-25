Республиканская акция «Внимание – дети!» стартовала 25 мая в Беларуси

Новости Беларуси. Внимание – дети! Сегодня в Беларуси стартует республиканская акция, направленная на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Инспекторы обращают внимание водителей, что согласно правилам дорожного движения во время проведения подобных мероприятий они обязаны передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожная милиция также призывает водителей быть предельно внимательными вблизи школ и детских садов, на нерегулируемых пешеходных переходах, подъезжая к остановкам общественного транспорта и во дворах.