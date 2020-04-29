Вице-президент ФИДЕ: «Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум»

Скорость мышления, уверенность в своих решениях, риск и непредсказуемость действий противника. О шахматных баталиях поговорим в сюжете программы «Минск и минчане».
Скорость мышления, уверенность в своих решениях, риск и непредсказуемость действий противника. О шахматных баталиях поговорим в сюжете программы «Минск и минчане».
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Республика Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум – в преддверии того, что у нас планируются массовые мероприятия, Кубки мира. Поэтому, я думаю, интерес к шахматам повышен, открывается много школ, в том числе частных. Родители хотят приводить деток на шахматы, поэтому интерес к данному виду спорта есть. А самое главное, что у нас подрастает очень хорошее поколение молодых спортсменов, которое будет выступать на достойном уровне и представлять нашу республику.
Только за 2019 год в Беларуси прошло 3 чемпионата мира среди юных талантов от 8 до 10 лет по блицу и быстрым шахматам. Более десятков турниров организуют по всей стране ежегодно для спортсменов всех возрастов.
Владислав Ковалев, лидер сборной РБ по шахматам, международный гроссмейстер:
Существуют разные виды шахмат: есть классические, когда дается много времени, и, в целом, партия длится до трех часов; есть рапид-контроль, где тоже дается время подумать, но его чуть поменьше – рапид-контроль, и есть блиц – самые быстрые шахматы. Там решения нужно принимать максимально быстро. Каждый уважающий себя шахматист изучал партии классиков. Для меня были примером партии Карпова Анатолия Евгеньевича.
Шахматы развивают мышление и помогают грамотно анализировать ситуацию как на доске, так и в повседневной жизни. Настольная игра и мировой спорт берут свое начало в V веке до нашей эры в Индии. Как показывает история, многие великие полководцы проводили свободное время за шахматной доской, а впоследствии реализовывали стратегическое мышление на поле битвы.
Михаил Никитенко, международный мастер по шахматам:
В современном мире шахматы являются очень полезным для развития всего населения. Они развивают логические мышление, память, развивается предрасположенность к точным наукам, как математика, физика.
Развитие шахмат в Республике Беларусь не стоит на месте. Сейчас, во время пандемии, игра стала особенно актуальной: ведь тренировки можно продолжать, не выходя из дома.
Наталья Попова, заместитель директора школы шахмат ФИДЕ в Беларуси, тренер ФИДЕ:
В нашей школе шахмат существует две формы обучения. Для тех, кто желает приходить на занятия очно, мы занятия, конечно, проводим. Количество таких учащихся резко сократилось, поэтому было принято решение перейти на онлайн-обучение для тех, кто остался дома ввиду каких-то своих личных причин. Сейчас мы ведем семинары, учебные занятия на различных онлайн-платформах. Благо, наш вид спорта позволяет перейти на онлайн-обучение и практически не потерять своих учащихся.
Задача наших педагогов – это вовлечь ребенка в интересный мир шахмат, не «сухими шахматами». Вовлекаются стихами, сказками. Дети таким образом знакомятся и втягиваются потихонечку, и уже педагог становится для них, как родной человек, и они с удовольствием идут на занятия.