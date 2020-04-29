Вице-президент ФИДЕ: «Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум»

Скорость мышления, уверенность в своих решениях, риск и непредсказуемость действий противника. О шахматных баталиях поговорим в сюжете программы «Минск и минчане».

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:

Республика Беларусь сейчас переживает некий шахматный бум – в преддверии того, что у нас планируются массовые мероприятия, Кубки мира. Поэтому, я думаю, интерес к шахматам повышен, открывается много школ, в том числе частных. Родители хотят приводить деток на шахматы, поэтому интерес к данному виду спорта есть. А самое главное, что у нас подрастает очень хорошее поколение молодых спортсменов, которое будет выступать на достойном уровне и представлять нашу республику.

Только за 2019 год в Беларуси прошло 3 чемпионата мира среди юных талантов от 8 до 10 лет по блицу и быстрым шахматам. Более десятков турниров организуют по всей стране ежегодно для спортсменов всех возрастов.

Владислав Ковалев, лидер сборной РБ по шахматам, международный гроссмейстер:

Существуют разные виды шахмат: есть классические, когда дается много времени, и, в целом, партия длится до трех часов; есть рапид-контроль, где тоже дается время подумать, но его чуть поменьше – рапид-контроль, и есть блиц – самые быстрые шахматы. Там решения нужно принимать максимально быстро. Каждый уважающий себя шахматист изучал партии классиков. Для меня были примером партии Карпова Анатолия Евгеньевича.

Шахматы развивают мышление и помогают грамотно анализировать ситуацию как на доске, так и в повседневной жизни. Настольная игра и мировой спорт берут свое начало в V веке до нашей эры в Индии. Как показывает история, многие великие полководцы проводили свободное время за шахматной доской, а впоследствии реализовывали стратегическое мышление на поле битвы.

Михаил Никитенко, международный мастер по шахматам:

В современном мире шахматы являются очень полезным для развития всего населения. Они развивают логические мышление, память, развивается предрасположенность к точным наукам, как математика, физика.

Развитие шахмат в Республике Беларусь не стоит на месте. Сейчас, во время пандемии, игра стала особенно актуальной: ведь тренировки можно продолжать, не выходя из дома.