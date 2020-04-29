«Минобразования процессы мониторит и при необходимости принимает решения. И в части корректировки подходов по мотивации педагогов»

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Часть ходит – часть не ходит. То есть учитель даёт урок для тех, кто пришёл. Для тех, кто не пришёл, он должен дистанционку делать? Или подготовка в индивидуальном графике – это личная ответственность отца и матери?
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Нет, конечно, ответственность с учителя никто не снимал. И с преподавателей, естественно. Скажу так: содержание образования, образовательный контент должен быть обеспечен для всех обучающихся – школа, ВУЗ, ССУЗ. Другое дело, что, действительно, когда есть ситуации, когда урок ведётся непосредственно или занятие ведётся непосредственно в аудитории, в классе, а часть обучающихся находится в удалённом формате, конечно, собственно говоря, затраты времени в рамках работы отдельного педагога, учителя – они могут вырасти на определённом этапе. Собственно говоря, сегодня мы, да, должны работать в этих условиях. Министерство образования эти процессы мониторит и при необходимости принимает соответствующие решения. И в части, в том числе, корректировки подходов по мотивации педагогов.
Также эксперты обсудили:
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей
– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно
Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.