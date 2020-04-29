«Минобразования процессы мониторит и при необходимости принимает решения. И в части корректировки подходов по мотивации педагогов»

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Часть ходит – часть не ходит. То есть учитель даёт урок для тех, кто пришёл. Для тех, кто не пришёл, он должен дистанционку делать? Или подготовка в индивидуальном графике – это личная ответственность отца и матери?