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«Минобразования процессы мониторит и при необходимости принимает решения. И в части корректировки подходов по мотивации педагогов»

29 апреля 2020 13:34
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Часть ходит – часть не ходит. То есть учитель даёт урок для тех, кто пришёл. Для тех, кто не пришёл, он должен дистанционку делать? Или подготовка в индивидуальном графике – это личная ответственность отца и матери?

«Минобразования процессы мониторит и при необходимости принимает решения. И в части корректировки подходов по мотивации педагогов»-1

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Нет, конечно, ответственность с учителя никто не снимал. И с преподавателей, естественно. Скажу так: содержание образования, образовательный контент должен быть обеспечен для всех обучающихся – школа, ВУЗ, ССУЗ. Другое дело, что, действительно, когда есть ситуации, когда урок ведётся непосредственно или занятие ведётся непосредственно в аудитории, в классе, а часть обучающихся находится в удалённом формате, конечно, собственно говоря, затраты времени в рамках работы отдельного педагога, учителя – они могут вырасти на определённом этапе. Собственно говоря, сегодня мы, да, должны работать в этих условиях. Министерство образования эти процессы мониторит и при необходимости принимает соответствующие решения. И в части, в том числе, корректировки подходов по мотивации педагогов.

Также эксперты обсудили: 

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович # Игорь Марзалюк

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