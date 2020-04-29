В Беларуси увеличатся социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам

Новости Беларуси. С 1 мая почти на 3 % повышается бюджет прожиточного минимума, поэтому проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и доплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, к примеру, ежемесячная надбавка для инвалидов первой группы и доплата к пенсиям для людей старше 80 лет составит 62 рубля, в возрасте от 75 до 80 – 46. Увеличатся социальные пенсии различным категориям инвалидов, а также пособие по уходу. Повышение размера пенсий ждет и других категорий получателей – людей, которые так или иначе пострадали во время Великой Отечественной войны, а также от ее последствий.