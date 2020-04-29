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«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск

29 апреля 2020 14:03
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Новости Беларуси. Капсулы с землёй, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск-1

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск-3



Международная акция «Во славу общей Победы», которая длилась без малого год, подходит к завершению. Для передачи памятных капсул в столицу было выбрано одно из самых знаковых мест.

Митинг-реквием состоялся у подножия памятного знака в честь начала операции «Багратион», в ходе которой Беларусь была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков.  

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск-6

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Это восхитительно. Это не просто инсценировка, это оживление, живое воплощение тех событий. Передача капсул с землёй мест героических никого не может оставить равнодушным, она просто душу трогает до слёз. 

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск-9

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Я это ощущаю практически каждый раз, когда общаюсь с людьми, хотя бы частично задействованными в этой акции. Происходит, если хотите, некоторое переформатирование сознания, особенно молодого поколения. Одно дело рассказать ему по кинофильму или прочитать в книге, а другое дело ощутить это живое соприкосновение с историческим прошлым.

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск-12

Напомним, размещение в крипте храма Всех Святых мемориальных капсул, доставленных в Минск со всех уголков Беларуси, станет частью торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

# Великая Отечественная война # общество # Протоиерей Федор Повный # Изяслав Котляров # Фотофакт

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