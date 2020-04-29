«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск

Новости Беларуси. Капсулы с землёй, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Международная акция «Во славу общей Победы», которая длилась без малого год, подходит к завершению. Для передачи памятных капсул в столицу было выбрано одно из самых знаковых мест.

Митинг-реквием состоялся у подножия памятного знака в честь начала операции «Багратион», в ходе которой Беларусь была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:

Это восхитительно. Это не просто инсценировка, это оживление, живое воплощение тех событий. Передача капсул с землёй мест героических никого не может оставить равнодушным, она просто душу трогает до слёз.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Я это ощущаю практически каждый раз, когда общаюсь с людьми, хотя бы частично задействованными в этой акции. Происходит, если хотите, некоторое переформатирование сознания, особенно молодого поколения. Одно дело рассказать ему по кинофильму или прочитать в книге, а другое дело – ощутить это живое соприкосновение с историческим прошлым.