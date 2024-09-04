Вице-премьер Снопков провёл встречу с послом Китая в Беларуси

Cохранение исторической правды – один из цементирующих элементов дружбы Беларуси и Китая. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Китая в Беларуси Се Сяоюном. Его дипломатическая миссия в нашей стране завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В должности он находился с октября 2020 года. Период непростой: эпидемия коронавируса, санкционное давление. Но, несмотря на эти сложности, белорусско-китайские отношения за эти годы стали крепче. Они вышли на новый уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. И в этом в том числе заслуга и Се Сяоюна. Вице-премьер поблагодарил дипломата за личную поддержку в стремлении нашей страны стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, а также за активное участие в других совместных проектах и инициативах.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: Вы приехали в самый сложный период, в пандемию. И в связи с этим лично вам, зная ваше участие, китайскому народу, китайской партии я должен сегодня сказать огромное спасибо за ту гуманитарную помощь, которую вы поставили в рамках борьбы нашей страны с этой бедой.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

На протяжении последних четырех лет, несмотря на многогранные вызовы, такие как повторение эпидемии COVID-19, сложные эволюции международной и региональной обстановки и слабое восстановление мировой экономики, китайско-белорусское прагматичное сотрудничество неизменно сохраняет поступательную динамику.

Беларусь и Китай добиваются значительных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве. В прошлом году товарооборот достиг нового максимума, более 8 миллиардов долларов. Стороны продолжают укреплять сотрудничество и в других сферах.