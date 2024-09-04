Как молодым медикам помогают адаптироваться на первом рабочем месте? Ответил врач-хирург

Медицинские учреждения минского региона пополнились молодыми кадрами. Пришло около 800 врачей и специалистов среднего звена. Сейчас они вливаются в коллектив, адаптируются к новому этапу в их жизни. Амбициозные и полные идей. О перспективах, нюансах и рабочих буднях рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Молодое пополнение и в хирургическом отделении. 3 медицинские сестры и врач-хирург. За каждым закреплен наставник – опытный специалист, который поддерживает и помогает адаптироваться. Так влиться в коллектив и рабочие будни будет гораздо проще.

Глеб Хаткевич, врач-хирург Дзержинской центральной районной больницы:

Попал сюда спонтанно, по случайности. Сам я из Бреста, супруга из Гродно, мы не хотели в эти города распределяться, выбрали столицу, но попали в округ. Предложили нам Дзержинскую ЦРБ, мы согласились, попали сюда. Незнакомый город, было волнительно сюда приезжать. Но с первого дня, как сюда попал, понял, что волноваться нечего, все коллеги отзывчивые, приходят на помощь. Трудности есть поначалу, они не только в работе, но и в общении с пациентами, с родственниками, но все это преодолимо. Очень нравится ассистировать, уже дают самостоятельно оперировать на каких-то более легких операциях, но под контролем более опытных коллег. Чувствую, что попал в то место, где могу учиться и дальше развиваться как специалист. Все устраивает, все нравится.